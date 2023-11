Nell’Itinerario della Bellezza anche Borgo Pace e Carpegna

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Dopo l’adesione di Acqualagna e di Macerata Feltria, anche i Comuni di Borgo Pace e Carpegna aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica Itinerario della Bellezza ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. Un progetto che dimostra, con la costante e continua adesione dei Comuni una grande importanza per lo sviluppo turistico del territorio.

“La bellezza del territorio del comune di Borgo Pace – evidenzia la sindaca Romina Pierantoni – non poteva non essere compresa nell’importante progetto dell’itinerario della Bellezza. Una bellezza che riguarda il paesaggio ma anche l’animo. Perché non si può non andare a Borgo Pace ‘dove si sta bene'”.

Pubblicità

Borgo Pace è molto importante dal punto di vista ambientale e culturale, pensiamo semplicemente all’Abbazia di Lamoli, ma anche per la ristorazione, con attività che soddisfano il piacere del palato sempre e rigorosamente nel rispetto della tradizione.

Il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri si dice soddisfatto della scelta di aderire al progetto: “Siamo molto contenti di entrare nell’Itinerario della Bellezza. Carpegna ha tante eccellenze e qualità da promuovere”.

Per quanto concerne l’aspetto ambientale può vantare il Parco del Sasso Simone e Simoncello con la più grande cerreta d’Europa, con varietà floristiche faunistiche di grande importanza, e il Monte Carpegna. Un territorio che si distingue anche per l’offerta outdoor. Proprio il Carpegna era la montagna che Marco Pantani prediligeva. A chi gli chiedesse perché non si sottoponesse ai duri ritiri di montagna, il Pirata rispondeva: ‘Il Carpegna mi basta’. Un’ascesa lunga sei chilometri dal paese fino al Cippo. E dal marzo scorso il monte Carpegna è diventato Passo Marco Pantani. Rilevanti anche il patrimonio culturale e le eccellenze enogastronomiche, in primis il prosciutto di Carpegna Dop e le tante attività di ristorazione presenti sul territorio.

Molto soddisfatto il direttore generale Amerigo Varotti che ha incontrato i due sindaci per pianificare l’attività di promozione: “Siamo veramente orgogliosi della fiducia che sempre più Comuni ci accordano. È la dimostrazione che il lavoro serio che ormai da anni stiamo portando avanti è valido e dà i suoi frutti in termini di sviluppo turistico ed economico. Il 5 dicembre terremo l’annuale convention alla presenza di amministratori regionali e comunali, durante la quale faremo un bilancio di quest’anno e illustreremo le progettualità per il 2024 che ci vedrà impegnati per Pesaro capitale italiana della cultura e in numerose iniziative di promozione in Italia e all’estero”.