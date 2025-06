Nicola Zarri è il nuovo presidente di CNA Comunicazione Pesaro e Urbino

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Nicola Zarri è il nuovo presidente di CNA Comunicazione e Terziario Avanzato di Pesaro e Urbino, l’unione di mestieri che rappresenta l’editoria, la grafica, fotografia e video, cartotecnica, stampa, informatica, tecnologia dell’informazione e della comunicazione, la videocomunicazione, la fotocopisteria.

Nicola Zarri, fanese, creativo e consulente esperto in comunicazione d’impresa e digital marketing, è il fondatore di Zarri Comunicazione, web e digital agency con sede a Fano specializzata in strategie di marketing integrato e consulenza per le imprese. Dopo aver avviato la propria carriera nel 2004 come grafico e organizzatore di eventi, ha costruito un solido percorso professionale affiancando piccole e medie imprese nel loro sviluppo comunicativo e promozionale, con un approccio orientato ai risultati e all’innovazione. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli strategici come quello di direttore commerciale di un’emittente televisiva emergente, produttore e autore di due format televisivi regionali – Guarda chi c’è e Salute in prima linea – tuttora in onda. Nel 2011 ha fondato la testata giornalistica online OltreFano.it. Oggi guida un gruppo composto da 8 professionisti esperti in web & social marketing, web design, brand identity & comunicazione, editoria ed eventi. Zarri Comunicazione sono impegnati principalmente a supportare imprese, enti pubblici e associazioni nella definizione e realizzazione di strategie comunicative efficaci, anche attraverso l’organizzazione e il coordinamento di eventi, come “Il Natale che non ti aspetti”, promosso da UNPLI, o “La città da giocare” per il Comune di Fano. Parallelamente all’attività operativa, ha avviato negli anni un’attività di formazione e consulenza in ambito social media marketing e digital branding.

“Sono molto orgoglioso di poter approfondire e consolidare la sinergia già collaudata da tempo con CNA Comunicazione Marche. In questo momento di grandi stravolgimenti in ambito digitale, c’è la necessità di informazione e consapevolezza sulle opportunità attuali. Insieme a CNA e ai colleghi, cercherò sfruttare la mia esperienza e le mie conoscenze, con spirito di collaborazione e visione strategica”.

