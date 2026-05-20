Nuoto e inclusione: a Fano un Open Day dedicato ai ragazzi con disabilità

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Fano (PU) – Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 10:30, il Centro Natatorio “Nuotiamo” di Fano ospiterà un Open Day dedicato al nuoto inclusivo, promosso dalla società sportiva Fanum Fortunae Nuoto in collaborazione con A.I.S.P.O.D. nell’ambito delle attività FISDIR e FINP. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare ragazzi con disabilità fisica e cognitiva al mondo del nuoto, offrendo un primo approccio sia alla didattica natatoria sia alle future manifestazioni sportive paralimpiche. Durante la mattinata, gli istruttori federali della Fanum Fortunae Nuoto accoglieranno famiglie e partecipanti interessati a conoscere il progetto e le opportunità sportive legate al nuoto inclusivo. Sarà possibile effettuare una piccola prova pratica in acqua, assistere ad una breve esibizione degli atleti già tesserati e ricevere informazioni sui percorsi didattici e agonistici proposti dalla società.

Ospite dell’evento sarà Cristina Ranocchi, Delegato FISDIR Marche e docente di Sport e Disabilità presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che approfondirà il valore educativo, sociale e sportivo dell’attività natatoria per ragazzi con disabilità. L’Open Day si inserisce in un percorso volto a favorire inclusione, partecipazione e crescita personale attraverso lo sport, creando nuove opportunità di socialità e avvicinamento alle competizioni organizzate nell’ambito FISDIR e FINP.

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L’iniziativa è aperta a tutte le famiglie interessate a conoscere il progetto e il mondo del nuoto inclusivo.