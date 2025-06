Nuova Fano al fianco del Presidente Acquaroli

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Come fondatore dell’associazione Nuova Fano, che è stata anche lista civica nella terza città delle Marche e da poco ha rinnovato il proprio direttivo, sento il dovere, come in ogni tornata elettorale, di dichiarare pubblicamente il nostro appoggio al Presidente della Regione Acquaroli”. Queste le parole del fondatore associazione Lista civica Fano Stefano Pollegioni.

“Quando si dà vita a una realtà con un’identità politica, come Nuova Fano – afferma Pollegioni – che è stata anche una lista civica, non ci si può nascondere. Bisogna essere coerenti con le proprie idee, espresse sempre alla luce del sole. Personalmente oggi non ho appartenenze di Partito ma nel passato Nuova Fano è stata al mio fianco in tante battaglie, anche elettorali, e ha rappresentato un punto di passaggio per chi, attraverso questa esperienza, ha poi proseguito il proprio impegno politico ed anche amministrativo nei partiti del centrodestra, portando il loro contributo concreto a favore della nostra comunità. La nostra presenza, a volte silenziosa ma concreta, è sempre stata frutto del sostegno di tanti amici e cittadini che hanno creduto nel nostro impegno civico e politico ed oggi è ancora così”.

“Anche ora, insieme al Direttivo, – prosegue Pollegioni – ribadiamo con orgoglio la nostra coerenza, saremo al fianco del centrodestra e del Presidente Francesco Acquaroli, che in questi cinque anni ha affrontato con serietà le difficili eredità lasciate dal centrosinistra, cercando di risolvere problemi strutturali e rilanciare la Regione”.

“Non dimentichiamo – precisa il fondatore di Nuova Fano – che è proprio grazie alla sua amministrazione se abbiamo salvato e valorizzato l’Ospedale Santa Croce di Fano, che la sinistra voleva chiudere per realizzare l’Ospedale Unico, e con l’attuale giunta comunale guidata da Serfilippi, sono arrivati investimenti e sostegno per lo sviluppo della nostra città. Un risultato che con una Regione di altro colore politico non sarebbe stato possibile”.

“Al contrario la sinistra, invece, – si conclude – mostra poca dignità politica. Ha candidato un esponente che deve ancora dare risposte alla comunità e alla commissione controllo e garanzia del comune di Pesaro su vicende legate ad affidamenti diretti e contributi per circa €600.000,00, sollevate dal centrodestra, oggetto anche di indagini giudiziarie. Una figura che incarna perfettamente ciò che NON deve tornare a governare questa Regione. Nuova Fano continuerà a fare la propria parte, con coerenza, trasparenza e spirito di servizio, sempre al fianco della città e dei suoi cittadini”.