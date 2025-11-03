0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Venerdì 7 novembre alle ore 15 presso Confcommercio Marche Nord (Strada delle Marche n. 58) si terrà un incontro per gli agenti e rappresentanti del commercio dedicato alle novità del nuovo Accordo Economico Collettivo del Commercio, tra cui provvigioni sulle vendite online, indennità di clientela alle società di persone e tanto altro. Ad organizzarlo la FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio).

All’incontro dal titolo “Il nuovo accordo economico collettivo del commercio: vendite online e indennità alle società di persone tra le principali conquiste sindacali”, per trattare dei diversi argomenti interverranno: Alberto Petranzan, Presidente Nazionale Agenti FNAARC; Pietro Coletti, Segretario Generale Agenti FNAARC; l’avvocato Agostino Petriello, Consulente Legale Agenti FNAARC.

Saranno inoltre presenti il Presidente FNAARC Pesaro e Urbino Sebastiano Giovannelli e l’avvocato Marcello Maffei, consulente legale FNAARC Pesaro e Urbino.

Per partecipare all’importante appuntamento è necessario inviare una mail a: v.tonelli@ascompesaro.it .

Fondata nel 1945, Agenti FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio) è l’organizzazione di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio più rappresentativa su tutto il territorio nazionale, comprende 100 associazioni territoriali e di settore merceologico. Agenti FNAARC, forte della propria base associativa, rappresenta autorevolmente tutta la categoria presso le autorità politiche, amministrative ed economiche.

Agenti FNAARC aderisce alla Confcommercio (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo) ed è firmataria degli Accordi Economici Collettivi, che regolano i rapporti tra gli agenti di commercio e le preponenti.