Nuovo Casello autostradale Fano Nord, Aguzzi: “Importante passo avanti”

Regione Marche – “Quel casello autostradale è stato pensato, progettato, predisposto e previsto, con anche finanziamenti dello Stato, a suo tempo nel 2012 quando ero Sindaco di Fano – dichiara l’Assessore regionale Stefano Aguzzi – così come era previsto, unito alle opere di compensazione della terza corsia dell’Autostrada A14, venne osteggiato dall’allora Soprintendenza. Venne accantonato come progetto e si procedette alla realizzazione del resto delle opere compensative che vanno dalla località di Tombaccia, con il ponte sul Fiume Metauro alla zona di Fenile, attuale circonvallazione di Fano che era stata attualmente pensata e finanziata dall’allora Giunta Aguzzi però il casello autostradale Fano Nord era rimasto in disparte”.

A questo punto la nuova amministrazione regionale guidata dal Presidente Acquaroli grazie al grande lavoro portato avanti dall’Assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Francesco Baldelli ha riproposto questa soluzione per unire al meglio la città di Fano e la città di Pesaro senza dover per forza passare sulla Statale Adriatica.

“Con molta soddisfazione apprendo il parere favorevole della Soprintendenza – commenta l’Assessore Aguzzi – a questo punto si tratta di portare nel più breve tempo possibile l’opera a compimento. Ora appare ancor di più inutile l’opera prevista testardamente dal Comune di Fano e dal Sindaco Seri di proseguire la strada che dal quartiere di Gimarra esce di nuovo sulla Statale Adriatica a Monte di Fano che risulta essere una strada fortemente invasiva a discapito del paesaggio, che alla luce di questo casello Fano Nord come da sempre proponiamo in questi anni, diventa ancor più inutile rispetto a quanto potesse già esserlo precedentemente. Quindi, come partito di Forza Italia, esprimiamo la nostra grande soddisfazione per l’ottimo lavoro di squadra portato avanti dalla Giunta Regionale Acquaroli, dall’Assessore Baldelli e dell’allora lungimiranza dell’amministrazione comunale Aguzzi.”