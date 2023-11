Nuovo evento del Centro Studi Vitruviani da titolo “Vitruvius in the Nordic Countries”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Classical studies, archaeology, art and architecture”, questi i temi di un simposio internazionale, organizzato dal Centro Studi Vitruviani, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che si terrà a Fano il 24 novembre 2023 alla Mediateca Montanari dalle ore 15.00 in poi. La fortuna di Vitruvio vive una stagione di grande vitalità nei paesi nordici. Ne sono prova le recenti traduzioni in finlandese e norvegese della sua opera “De Architectura libri decem”, che seguono quelle in svedese e danese. L’autorità di Vitruvio e l’eredità del suo trattato hanno ispirato per generazioni gli studi classici e la cultura artistica e architettonica in molteplici forme. La sua influenza è evidente nella formazione di archeologi, artisti e architetti così come nell’immagine moderna a cui le capitali nordiche aspirano fin dal settecento.

A parlarne saranno eminenti studiosi provenienti dal nord Europa. Interverranno, infatti, Ria Berg (Institutum Romanum Finlandiae, Roma), Christoffer Thorborg, (The Aarhus School of Architecture, Danimarca), Victor Plahte Tschudi (The Oslo School of Architecture and Design, Norvegia), Lauri Ockenström (University of Jyväskylä, Finlandia), Johan Mårtelius (Royal Institute of Technology of Stockholm, Svezia), Panu-Pekka Hyppönen, (University of Oulu, Finlandia).

I lavori, dopo i saluti delle autorità, saranno introdotti dal prof. Antonello Alici (Università Politecnica delle Marche), coordinatore del progetto, e si concluderanno con una tavola rotonda alla quale parteciperanno Ingrid Rowland (University of Notre Dame, USA), Mario Bevilacqua (Sapienza Università di Roma), Oscar Mei (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) e lo stesso Antonello Alici.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ministero della Cultura, Comune di Fano, Regione Marche, Fondazione CariFano, Institutum Romanum Finlandiae e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino e della Federazione Architetti delle Marche.

Le relazioni saranno tenute in inglese, con servizio di traduzione simultanea.

La partecipazione al seminario dà diritto a 4 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

L’ingresso alla sala è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.