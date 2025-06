Nuovo Ospedale di Pesaro. Partita la gara per il via del cantiere

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Pubblicato il decreto per l’indizione del bando di gara per l’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro, con la risoluzione delle interferenze e la demolizione dei corpi di fabbrica già esistenti.

“Passo dopo passo, vanno avanti le procedure per l’avvio del cantiere – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – con le demolizioni entriamo concretamente nella fase realizzativa di un’opera che i cittadini di Pesaro attendono da decenni e che, con un investimento complessivo di 204 milioni di euro, sarà la più grande opera pubblica mai realizzata dalla Regione. Il nuovo ospedale di Pesaro sarà una struttura all’avanguardia, pensata principalmente per garantire prestazioni sanitarie di eccellenza, per offrire un ambiente di lavoro moderno, funzionale e accogliente per gli utenti. Ampi spazi, tecnologie avanzate, sostenibilità ambientale e attenzione al contesto urbanistico faranno di questo ospedale un punto di riferimento non solo regionale, ma interregionale. È un obiettivo fondamentale per il potenziamento del sistema sanitario delle Marche, che darà risposte concrete e tempestive ai bisogni di salute dei cittadini, che sono la priorità”.

“Come avevamo promesso – sottolinea l’assessore all’Edilizia Sanitaria Francesco Baldelli – abbiamo riportato centralità alla Provincia di Pesaro Urbino sbloccando due opere strategiche che sembravano ormai irrealizzabili. Dopo la Guinza, ora prenderà avvio il cantiere per il nuovo ospedale di Pesaro, atteso dal 1968. Da domani le ditte interessate potranno presentare la domanda per l’ appalto integrato per le demolizioni, per un valore di quasi 5 milioni di euro, e poi proseguiremo con l’ edificazione della nuova struttura”.