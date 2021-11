Nuovo ospedale di Pesaro, prevale il sito di Muraglia

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Il gruppo di lavoro tecnico per l’individuazione del sito del nuovo Ospedale di Pesaro ha concluso oggi i suoi lavori, producendo la sua relazione tecnica finale. La relazione consiste in un elaborato tecnico di 12 pagine in cui sono riportati analiticamente i punti di forza e debolezza dei due siti di Case Bruciate e Muraglia, analizzati secondo 4 parametri di valutazione: qualità e funzionalità sanitaria; sostenibilità ambientale e urbanistica; costi dell’investimento; tempi di realizzazione. Nelle “sintesi e conclusioni” della relazione tecnica, il gruppo di lavoro rappresenta quanto segue:

“Al termine delle attività finalizzate a valutare le due opzioni relative alla scelta dell’area ove realizzare il “Nuovo Ospedale di Pesaro”, come indicate nel Masterplan di edilizia sanitaria e ospedaliera di cui alla D.G.R. 967/2021, i componenti del gruppo di lavoro danno atto di aver valutato congiuntamente entrambe le soluzioni alla luce dell’interesse pubblico da perseguire e nello spirito della leale collaborazione e cooperazione istituzionale, analizzando, per ognuna di esse, i punti di forza e di debolezza sulla base dei parametri di valutazione richiamati nell’introduzione del presente elaborato. L’analisi è stata effettuata attraverso un proficuo confronto paritario tra i componenti del gruppo di lavoro, prendendo in considerazione i contributi e gli input provenienti da ciascun componente. Il gruppo di lavoro ha definito i vantaggi prevalenti tra i due siti rispetto ai 4 parametri che sono stati analizzati attribuendo il seguente ordine di valore e priorità:

Pubblicità

Qualità e funzionalità sanitaria;

Sostenibilità ambientale e urbanistica;

Costi dell’investimento;

Tempi di realizzazione.

L’analisi è stata realizzata considerando i punti di forza/debolezza di ogni sito e la sintesi dei vantaggi prevalenti tra le due aree è riportata nella seguente tabella.

Tabella – Vantaggi prevalenti tra i siti di Case Bruciate e Muraglia considerando i relativi punti forza/debolezza rispetto ai 4 parametri di valutazione

PARAMETRI DI VALUTAZIONE SITO MURAGLIA SITO CASE BRUCIATE Qualità e funzionalità sanitaria X Sostenibilità ambientale e urbanistica X Costi dell’investimento X Tempi di realizzazione X X

In sintesi, non vi sono sostanziali differenze in merito ai tempi; si sono riscontrati evidenti vantaggi per Muraglia in relazione sia alla qualità e funzionalità sanitaria, sia in riferimento agli aspetti ambientali e urbanistici.

Sul piano dei costi, a seguito delle ottimizzazioni possibili nelle due aree per la realizzazione del “Nuovo Ospedale di Pesaro”, nel sito di Muraglia emerge una significativa riduzione del costo totale che scende fino a circa 150 milioni di euro, mentre rimane pressoché invariata la stima di 140 milioni di euro per il sito di Case Bruciate.

Per il sito di Case Bruciate permane un vantaggio economico immediato dovuto principalmente alla perdita del valore patrimoniale degli edifici oggetto di demolizione nel sito di Muraglia; tale vantaggio però viene ridotto se analizzato a lungo termine in funzione della valutazione dei costi emergenti derivanti dall’avere due sedi in luogo di una nella città di Pesaro e dalla differente distanza dei due siti dall’Ospedale Santa Croce di Fano.

Dalla valutazione integrata e congiunta, sistematica e complessiva, dei punti di forza e di debolezza di ciascun sito relativa ai 4 parametri di valutazione, i componenti del gruppo di lavoro individuano come migliore soluzione possibile la localizzazione del nuovo plesso ospedaliero nel sito denominato Muraglia, in considerazione delle motivazioni e degli aspetti tecnici esposti in precedenza”.

Il gruppo di lavoro tecnico costituito tra Regione Marche e Comune di Pesaro è formato dai seguenti componenti:

Per la Regione Marche: Mario Becchetti, Segretario generale; Nardo Goffi, Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio; Filippo Masera, Dirigente f.f. del Servizio Sanità.

Per il Comune di Pesaro: Franco Arceci, Collaboratore Comune di Pesaro per le attività strategiche dell’ente; Mauro Moretti, Dirigente Servizio Urbanistica e tutela ambientale; Maurizio Severini, Dirigente Servizio Opere pubbliche.