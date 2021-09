Offerta formativa nell’area territoriale di Pesaro e Urbino

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche –”Vedo dalla stampa che, nella provincia di Pesaro e Urbino, il dibattito politico pone al centro della discussione alcune esigenze nel settore della formazione professionale: noto con piacere che i bisogni evidenziati rispecchiano in gran parte il lavoro che l’assessorato regionale alla Formazione Professionale ha svolto e sta svolgendo, grazie ad attività da noi individuate e realizzate proprio per andare incontro alle richieste del mondo del lavoro”.

Così l’assessore al Lavoro, Stefano Aguzzi, interviene per fare il punto sull’offerta formativa regionale specificando che “fin dai primi giorni del mio insediamento, un anno fa, con gli uffici ho cercato di individuare il maggior numero di esigenze professionali possibili e soddisfarle anche attraverso corsi Its, Ifp, Ifts. La prossima programmazione che stiamo predisponendo mira ad ottenere, nei prossimi mesi, risultati ancora maggiori per continuare a sostenere il tessuto produttivo regionale attraverso la diffusione e l’innalzamento del livello tecnologico delle competenze da acquisire per concorrere al mantenimento della competitività delle nostre imprese sia a livello nazionale che internazionale”.

“E’ ampia l’offerta formativa proposta dalla Regione per offrire una formazione rispondente alle richieste del sistema imprenditoriale” aggiunge Aguzzi. In particolare sul territorio della provincia di Pesaro e Urbino è rivolta al settore della meccanica, con attività formative che spaziano da disegnatore meccanico e programmatore di macchine utensili a controllo numerico a corsi inerenti la gestione del magazzino, la saldatura, la logistica e i trasporti. Altre attività sono rivolte a formare figure specialistiche in materia di contabilità e amministrazione del personale, poi al settore della cucina, compresa la panificazione e la gastronomia pronta.

E’ stato avviato anche un percorso formativo di ‘addetto alla realizzazione delle opere murarie’ che si sta svolgendo in questi giorni per formare e trasferire competenze in linea con le richieste del settore edile. “Sono stati programmati anche corsi sul marketing, orientati alla vendita on line, un settore questo del commercio elettronico che rappresenta un motore di crescita e strategico per lo sviluppo delle aziende locali nel mercato attuale” conclude l’assessore.