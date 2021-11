Oggi prende il via Cartoceto DOP, IL Festival

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – È pronta al debutto l’edizione 2021 di “Cartoceto Dop, il Festival – 44^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva di Cartoceto”. La manifestazione, organizzata dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco cittadina con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Regione Marche e della Fondazione Marche Cultura e la partnership di Confcommercio Pesaro, Food Brand Marche, Museo del Balì e l’Università Politecnica delle Marche, si apre questa domenica con tutte le attesissime novità annunciate.

Domani (domenica 7) infatti, Piazza Garibaldi si riempirà del vociare dei tanti produttori per il consueto mercato delle eccellenze quest’anno con un particolarissimo allestimento. Dalla roccaforte dei produttori, si sviluppa poi tutto il ricco programma inaugurato alle ore 16 con il taglio del nastro ufficiale.

Pubblicità

Dopo il tradizionale omaggio del Corpo Bandistico di Cartoceto, il borgo si animerà con la performance musicale itinerante della Makkaroni Street Band, tra swing e dixieland, traghettando i vari momenti di un pomeriggio intensissimo e per tutti i gusti. Piazza XX Settembre si concentra sulla fascia più young dei visitatori del festival. Alle 16.30 e alle 18.00 i due spettacoli per bambini con gli artisti di strada Garben&Zareen, intervallati dalle performance di break dance della crew BBoys in Action. Attesissimo poi in Piazza Garibaldi lo spettacolo di video-mapping dedicato al monaco-artista cartocetano d’adozione, Padre Stefano Pigini cui è dedicata anche una mostra (inaugurazione alle ore 17) presso il Teatro del Trionfo in Piazza Marconi.

Qui, a seguire, il percorso sul Bianchello altra eccellenza del territorio da gustare e conoscere con il sommelier Gianluigi Garattoni. E se di vino si parla non si può dimenticare di fare un pit stop anche in Piazzetta Guerrazzi dove tra un calice di vino selezionato da un sommelier e un gustoso aperitivo con prelibatezze del territorio, si potrà ascoltare dalle 17 alle 19 la musica anni 20’ e 30’ dell’orchestrina Instabile Dixieland Band. E poi si torna ancora a teatro, non senza ripassare da Piazza Garibaldi per una delle degustazioni guidate di olio DOP Cartoceto a cura del Consorzio, per il concerto sold out da giorni di Chiara Civello e Rita Marcotulli. Un duo delle meraviglie tra jazz e pop, tra voce e piano e chitarra.