Oggi si celebra la Giornata della Polizia Locale delle Marche

Ancona – Oggi 20 gennaio, in occasione della celebrazione di ‘San Sebastiano’ Patrono della Polizia Locale, si celebra la Giornata della polizia locale istituita con legge regionale 17 febbraio 2014 n.1 “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale”. La giornata, come da consuetudine, viene inaugurata da una celebrazione religiosa che si terrà alle ore 10 al Duomo di San Ciriaco ad Ancona, in presenza del vicepresidente e assessore alla Polizia Locale e politiche per la sicurezza Filippo Saltamartini, insieme ai Sindaci delle Marche, i comandanti della polizia locale e le autorità pubbliche.

Inoltre il 23 maggio, giornata nazionale della legalità, si terranno le iniziative di approfondimento sulle tematiche relative alla sicurezza e l’assegnazione degli encomi al personale della polizia locale.

