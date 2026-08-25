Olga Mancurti torna a Fano dopo l’impresa in Lapponia

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Fano (PU) – È tornata oggi a Fano Olga Mancurti, protagonista, a 83 anni, di una straordinaria avventura fino in Lapponia. Partita dalla sua città lo scorso 5 luglio a bordo della sua Porsche, ha percorso complessivamente 7.600 chilometri, trasformando il viaggio in una testimonianza di coraggio, entusiasmo e voglia di vivere. Ad accoglierla nel piazzale della chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato c’erano amici, familiari e numerosi conoscenti, insieme al presidente del club Passione Porsche Marche, Antonio Pierluigi, e all’assessore comunale Lucia Tarsi. Un ritorno carico di emozione, celebrato dall’affetto delle tante persone che hanno seguito e sostenuto Olga durante le diverse tappe del viaggio. La sua impresa dimostra come la passione per la scoperta e il desiderio di mettersi alla prova non abbiano età.

«Viaggiando tanto ho avuto la possibilità di conoscere luoghi, culture e persone diverse – racconta Olga Mancurti –. Ogni incontro mi ha arricchita e, allo stesso tempo, mi ha ricordato ancora una volta quanto noi italiani siamo speciali per la nostra umanità, la nostra capacità di accogliere e il calore che sappiamo trasmettere. È un orgoglio che ho portato con me durante tutto il viaggio».

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«Quella di Olga è una storia bellissima, capace di trasmettere energia e fiducia – sottolinea l’assessore Tarsi –. Affrontare a 83 anni un viaggio di 7.600 chilometri fino in Lapponia rappresenta un esempio per tutta la comunità. La sua determinazione ci ricorda che non bisogna mai smettere di coltivare i propri sogni e di vivere nuove esperienze. Oggi Fano l’ha accolta con orgoglio e con un grande abbraccio».

La cerimonia si è conclusa tra applausi, sorrisi e racconti di viaggio, rendendo omaggio a una donna che ha saputo trasformare una passione in un’avventura indimenticabile.