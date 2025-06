Olivia Monteforte nominata presidente dell’Artigianato artistico CNA Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – E’ Olivia Monteforte la nuova Presidente dell’Unione Artigianato Artistico della CNA Marche. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea elettiva che si è svolta all’Auditorium La Fabbrica dei Sogni del Laboratorio ARIA a Monte Urano (FM), nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal CNA Marche dal titolo “Il futuro dell’artigianato artistico in equilibrio tra tradizione e innovazione”.

Olivia Monteforte è una designer e artigiana calzaturiera pesarese nota per le sue scarpe su misura create a mano. Ha una laurea in filosofia e un diploma in Design Calzaturiero conseguito al Cercal – Centro ricerca e scuola internazionale calzaturiera.

Pubblicità

Nel suo discorso di insediamento la Monteforte ha toccato temi e proposte di programma dei futuri 4 anni di mandato e ha dichiarato: “Essere artigiani oggi non significa solo saper fare con le mani. Significa pensare, progettare, innovare, pur restando radicati in una tradizione che ci ha insegnato a trasformare la materia in bellezza, in significato, in identità. Ma non basta più saper fare bene: dobbiamo anche essere messi in condizione di farlo sapere”.

Serve comunicare, con più forza e chiarezza, le motivazioni della scelta di essere oggi artigiani. Significa dialogo, unicità, visione. Un oggetto artigianale ha valore perché nasce da una progettazione consapevole, in cui ogni dettaglio risponde a un’esigenza, a un gusto, a un vissuto.

Il target di riferimento dell’artigianato artistico è chi cerca autenticità, bellezza sostenibile, connessioni con ciò che si acquista, progettazioni che precedono realizzazioni personalizzate e uniche. Per questo, accanto alla promozione e al marketing, serve anche un altro pilastro: una regolamentazione chiara della professione.

“Solo così, ribadisce la neo presidente Olivia Monteforte, potremo rivendicare con forza la nostra dignità professionale, a fronte di un mercato che spesso ci confonde con l’hobbismo, o ci espone a concorrenza sleale. Domandarci perché molti artigiani preferiscono la strada dell’hobbismo è utile per indagare le dinamiche e le difficoltà della categoria”.