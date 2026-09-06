Oltre 1.500 persone a Moie per la finale di “Splendida d’Italia”

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Ancona – Oltre 1.500 persone, sabato 5 settembre, hanno riempito Piazza Kennedy a Moie per la 47ª Festa della Pallavolo, per una serata che ha trasformato la Finale Regionale Marche di “Splendida d’Italia”, condotta con eleganza e professionalità dalla presentatrice Lara Gentilucci, in un grande evento di pubblico, spettacolo e sensibilizzazione. Ventuno ragazze sono salite sul palco per contendersi la prestigiosa corona regionale, ma quella vissuta a Moie non è stata soltanto una sfida di bellezza. È stata una serata nella quale eleganza, moda ed emozione si sono unite a un messaggio forte e necessario: dire no al femminicidio e a ogni forma di violenza contro le donne, messaggio sostenuto anche dalla presenza sul palco del sindaco Sebastiano Mazzarini e dell’assessore regionale allo sport e al lavoro Tiziano Consoli, insieme alla Patron del concorso Francesca Cecchini.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato il quadro dedicato proprio alla lotta contro il femminicidio, un appuntamento che rappresenta da sempre uno dei tratti distintivi di “Splendida d’Italia”. In passerella, insieme alle protagoniste della serata, anche quattro ragazzi, interpreti di un momento particolarmente emozionante e simbolico. La musica, le immagini e la presenza scenica hanno dato vita a una rappresentazione capace di arrivare direttamente al pubblico.

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Per alcuni minuti la passerella non è stata soltanto moda: è diventata un luogo di memoria, denuncia e riflessione. Un messaggio semplice ma potentissimo: nessuna donna deve essere considerata proprietà di qualcuno, nessuna donna deve avere paura e nessuna storia di violenza deve essere ignorata. Le 21 concorrenti si sono sfidate nelle diverse uscite previste dal concorso, sottoponendosi al giudizio della giuria. Eleganza, costume e le altre prove in passerella hanno permesso alle ragazze di esprimere personalità, stile e presenza scenica, in una competizione che ha regalato al pubblico momento di grande spettacolo.

Particolarmente significativa l’apertura della serata, con le concorrenti protagoniste di un’uscita caratterizzata dalle T-shirt con décolleté rosso e dalla corona, un’immagine destinata a rimanere tra quelle più rappresentative dell’evento. A impreziosire la manifestazione anche i quadri moda firmati da Capriccio Abbigliamento e Ottica Centrale, che hanno portato sul palco proposte di eleganza e stile, inserendosi in una serata dal ritmo serrato e ricca di cambi di scena. La moda ha così dialogato con il concorso, contribuendo a trasformare Piazza Kennedy in una vera e propria passerella sotto le stelle.

Emozionanti i momenti di canto della cantante Stella Baioni, finalista nazionale “Marche in Canto”, e quelli di Asd Fantasy Twirling con le atlete Noemi Togni e Aglaia Donvito, oltre alle due finaliste nazionali della categoria KIDS, Gioia Camilloni e Chiara Baldiserri.

La giuria, composta dal vicesindaco di Moie Roberta Romagnoli, il regista teatrale Andrea Fiorani, il responsabile vendite Donzelli Group Simone Montevecchi, l’insegnante di tango Anna Stolfa, la collaboratrice di Pinkeventi Valentina Bernardini e la giornalista Cristiana Loccioni, ha scelto le 11 ragazze che rappresenteranno la Regione Marche alla Finale Nazionale che si terrà in Calabria a Praia a Mare dal 24 al 27 settembre (madrina d’eccezione Stefania Orlando).

La corona regionale è andata a Giulia Carboni di Lucrezia, giocatrice di calcio femminile; seconda classificata Gaia Gamardella di Falconara, seguite da Daria Stanemir di Lucrezia, Sofia Ottaviani di Fano, Luna Bruni di Ancona, Chanel Shkozay di Montecchio, Maria Vittoria Paccapelo di Pesaro, Viola Camilloni di Marotta, Jennifer Aiudi di Fano, Asia Verdari di Fano, Anja Franceschino di Moie e Giulia Ferestean di Fano.

Al termine della competizione, una sola ragazza può indossare la corona. Ma il messaggio della serata è che ogni donna porta con sé un valore che nessuna violenza può cancellare. La corona di “Splendida d’Italia” diventa quindi la corona di tutte!