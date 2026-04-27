Oncologia: eccellenza internazionale all’Ast Pesaro Urbino

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Pesaro – Un ponte scientifico tra le Marche e i vertici della medicina statunitense. Si è svolto la scorsa settimana il consueto incontro settimanale del GOM (Gruppo Oncologico Multidisciplinare) dell’AST Pesaro Urbino, che ha assunto un rilievo straordinario grazie alla partecipazione del Dr. Alessio Pigazzi, direttore della Chirurgia Colo-rettale presso il prestigioso Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles e riconosciuto a livello mondiale come uno dei massimi esperti del settore. La seduta plenaria ha riunito specialisti provenienti dai tre presidi ospedalieri di Pesaro, Fano e Urbino: oncologi, chirurghi, radioterapisti, radiologi, gastroenterologi e anatomo-patologi hanno discusso collegialmente i percorsi terapeutici personalizzati, confermando il valore dell’approccio integrato per le patologie oncologiche colo-rettali.

“La presenza di Alessio Pigazzi non è stata solo un onore – spiega Alberto Patriti, Direttore della Chirurgia degli Ospedali di Pesaro e Fano – ma un momento di altissimo confronto scientifico. La nostra collaborazione, consolidata negli anni, si focalizza sulla ricerca d’avanguardia nel cancro del retto e sulle applicazioni della chirurgia robotica. Poter analizzare criticamente i nostri protocolli insieme a un luminare di tale calibro ci permette di validare le nostre pratiche e di allinearle costantemente ai più elevati modelli internazionali.”

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“Ospitare un professionista di fama mondiale come il Dr. Pigazzi – aggiunge il Direttore Generale dell’AST Pesaro Urbino, Alberto Carelli – dà lustro non solo alla nostra Azienda Sanitaria, ma a tutta la sanità regionale. Sapere che un luminare che opera in uno dei centri più avanzati al mondo, come il Cedars-Sinai di Los Angeles, viene nei nostri ospedali per collaborare con i nostri medici è la prova tangibile dell’alto livello qualitativo raggiunto dai nostri professionisti. Il confronto clinico è fondamentale: garantisce ai nostri pazienti l’accesso a standard di cura d’eccellenza e posiziona l’AST Pesaro Urbino come un centro di riferimento attrattivo e all’avanguardia”.

Durante l’incontro, gli specialisti hanno confrontato i protocolli di trattamento locali con gli standard statunitensi, individuando aree di consolidamento e sviluppo. Un focus particolare è stato dedicato ai protocolli di ricerca attivi, con una discussione approfondita su metodologie e risultati clinici (outcome). Questo scambio rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento di sinergie internazionali che apriranno la strada a nuove collaborazioni scientifiche a beneficio della comunità.