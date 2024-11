Ospedale Santa Croce, Saltamartini: “Nessuna incertezza sui 50 posti letto a Fano”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Nessuna incertezza e confusione sui 50 posti letti per l’Ospedale Santa Croce di Fano”. Lo precisa il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini. “Abbiamo delineato il programma di riforma della sanità marchigiana, attuato attraverso la legge di riorganizzazione e il Piano Socio Sanitario Regionale, basandosi sulla fotografia dei fabbisogni sanitari emersa dallo studio che questa Giunta regionale ha commissionato all’università, Politecnica delle Marche e Bicocca, per garantire le migliori risposte alle esigenze dei cittadini e del territorio. I 50 posti letti per Fano – puntualizza Saltamartini – rispondono ad una precisa domanda di salute proveniente dai cittadini e non certo alle istanze avanzate dalla politica”.

Ad oggi nell’ambito delle strutture ospedaliere afferenti l’AST Pesaro Urbino, come da flusso ministeriale hsp 12 – 2024, presso lo Stabilimento di Fano, risultano 289 posti letto, comprensivi di posti letto ordinari e DH, come da programmazione regionale. L’AST di Pesaro Urbino fa sapere che per quanto riguarda gli 80 posti letto autorizzati alla clinica privata di Villa Fastiggi con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti della Regione Marche (n. 229 del 21 dicembre 2023) si è formalizzata la presa d’atto dell’esito favorevole della verifica di compatibilità relativa alla struttura la quale dovrà avviare il procedimento finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione e solo successivamente dell’accreditamento istituzionale.

