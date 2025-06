Pallavolo Femminmile, stagione da incorniciare per Apav Bcc-Termomet

0 Condividi Facebook Twitter

Lucrezia di Cartoceto (PU) – Un anno da non dimenticare quello appena concluso per l’Apav Bcc-Termomet. Per le ragazze allenate dai coach Burini e Caselli, si è rivelato una stagione ricca di adrenalina e di grande esperienza. Dopo una partenza difficile, l’Apav Bcc-Termomet ha quasi sfiorato la promozione in Serie B, dimostrando determinazione, grinta, volontà e un forte senso di appartenenza. Le parole di Coach Andrea Burini:

«Si è concluso questo lungo, intenso ed entusiasmante campionato per le ragazze dell’Arpav. Purtroppo – afferma Burini – la conclusione non è stata come tutti speravamo. Siamo usciti sconfitti dal campo di Collemarino nella gara decisiva che avrebbe sancito la promozione in Serie B. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, anche merito delle avversarie, che hanno meritato la promozione. Come detto, è stata una stagione lunga e impegnativa, ma ricca di soddisfazioni, a partire dalla vittoria in casa della Coppa Marche. Le ragazze, tutte quante, anche quelle che hanno trovato poco spazio, sono state spettacolari per impegno, voglia e dedizione. Peccato non aver centrato la promozione, ma nel complesso la stagione è stata sicuramente positiva. Sempre Forza Apav!»

La soddisfazione del Presidente Massimo Scarpetti

”Domenica la società sportiva Apav – afferma il Presidente Massimo Scarpetti – chiuderà l’anno sportivo con una serata conviviale riservata alle atlete, allo staff tecnico e ai dirigenti. È stata una stagione entusiasmante. Un’occasione per ringraziare le ragazze per l’impegno profuso nel corso dell’intera annata, durante la quale sono state disputate 42 partite tra campionato e coppa. Quando nell’estate 2023 decidemmo – sottolinea ancora il Presidente – di cedere i diritti della B/2, dissi che il mio desiderio era, negli anni futuri, di poter partecipare nuovamente a un campionato nazionale con le ragazze di proprietà della nostra società. Questo sogno, purtroppo, non si è avverato, e sono bastati appena due anni dalla ripartenza dalla Serie D affinché la vittoria sfumasse all’ultima giornata, in casa del Collemarino, dopo una partita combattuta punto a punto. La conquista delle Final Four di Coppa Marche, sempre contro il Collemarino (che resterà negli annali della storia dell’Apav), ci gratifica delle scelte fatte e rappresenta un motivo di orgoglio. Desidero ringraziare – conclude Scarpetti – e lodare tutte le protagoniste di questa stagione appena conclusa: le ragazze per il loro impegno e il loro attaccamento alla maglia, e tutto lo staff tecnico”.

La società è già al lavoro, senza sosta, per programmare la prossima stagione agonistica.

di Giuseppe Frassinelli