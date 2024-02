Pane e prodotti da forno, CNA organizza corso certificato per responsabile tecnico

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – CNA Agroalimentare, in collaborazione con Form.Art Marche organizza un corso per Responsabile tecnico dell’attività di panificazione e prodotti da forno. Così come definito dalla Regione Marche (con delibera di Giunta n. 219 del 17 febbraio 2023), sono infatti stati fissati i requisiti per definire il profilo professionale di “Responsabile tecnico dell’attività di panificazione e prodotti da forno”.

Secondo la normativa regionale, il responsabile tecnico dell’attività di panificazione è colui che sovrintende e coordina la produzione del pane in tutte le sue fasi, verifica il corretto approvvigionamento garantendo l’utilizzo di materie prime, controlla la qualità del pane e dei prodotti.

In base alla normativa regionale, l’acquisizione dei requisiti per divenire responsabile tecnico della panificazione, per coloro che non hanno già avviato un’attività di panificazione, devono partecipare ad un percorso formativo di 120 ore. Sono esonerati dalla frequenza ma tenuti a sostenere l’esame finale, titolari, collaboratori familiari, soci e panificatori che svolgono l’attività da almeno tre anni. Sono esonerati da corso ed esame tutti coloro che sono in possesso dell’attestato di qualificazione regionale di operatore di panetteria che svolgono l’attività da almeno 2 anni.

Il corso di formazione permetterà ai partecipanti di acquisire competenze in: organizzazione del lavoro nel panificio; monitoraggio dei processi di lavorazione, cottura e raffreddamento dei prodotti di panetteria; controllo qualità dei prodotti di panetteria. Il percorso formativo si concluderà con uno stage.

Il Form.Art Marche, in collaborazione con CNA Agroalimentare di Pesaro e Ancona, ha organizzato il corso per il mese di marzo 2024 che si svolgerà con le seguenti modalità: per il 50% delle ore online e per il 50% delle ore in presenza.

Per informazioni contattare: Claudio Salvi Responsabile CNA Agroalimentare: info@cnapesaro.com oppure pesaro@formartmarche.it