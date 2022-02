Passaggi Digitali, tre nuovi appuntamenti on line

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Tre nuovi appuntamenti per le presentazioni librarie on line di Passaggi Digitali, la rassegna promossa da Passaggi Festival che precede l’edizione in presenza in programma a Fano, nelle Marche, dal 20 al 26 giugno.

In diretta Facebook, martedì 22 febbraio, alle ore 19, sarà ospite Paolo Del Debbio, uno dei volti più noti del giornalismo televisivo, che presenterà, il suo libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” (Piemme) distillato di esperienze personali e di riflessioni – la deportazione del padre nel campo di concentramento di Luckenwalde, l’infanzia a Lucca, le esperienze in seminario e nel volontariato, i primi approcci con il mondo del lavoro, l’esperienza in politica, la ribalta televisiva – attraverso le quali Del Debbio scioglie gli intrecci del proprio percorso di vita, in un percorso di progressiva conoscenza e realizzazione di se stesso, come uomo e come professionista.

Pubblicità

Martedì 22 marzo la rassegna ospita Ginevra Bompiani, figlia di Valentino, editrice lei stessa – fondò nel 2002 la casa editrice Nottetempo – traduttrice e saggista, che presenterà “La penultima illusione” (Feltrinelli), un memoir affascinante che passa in rassegna i piccoli e grandi momenti di una vita eccezionale, al centro della storia culturale italiana e delle sue trasformazioni.

Martedì 26 aprile l’ultimo incontro vedrà la partecipazione di Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera e firma di punta del giornalismo italiano, che presenterà “Affamati d’amore” (Solferino), libro/inchiesta che fa luce sul disturbo alimentare, problematica amplificata dalla pandemia e divenuta vera e propria malattia del nostro tempo. Gli appuntamenti, condotti dalla giornalista e scrittrice Annarita Briganti, saranno in diretta sulla pagina Facebook di Passaggi Festival, Librerie Coop e Visit Fano (Assessorato al Turismo del Comune di Fano).

Foto in allegato: copertina libro e foto Paolo Del Debbio

PER I GIORNALISTI: a questo link è possibile scaricare il comunicato stampa e le immagini (copertina libro Paolo Del Debbio e foto Paolo Del Debbio) https://drive.google.com/drive/folders/1VHX14yF3ktjCJF2o0nm_STPCIpTEe_1X