Passaggi Festival 2023: enti pubblici, vetrine e sponsor a sostegno della cultura

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Gli esercizi commerciali coinvolti nell’undicesima edizione di Passaggi Festival: prosegue anche quest’anno, infatti, il concorso ‘Le vetrine di Passaggi’, realizzato in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti di Fano, che premia le tre più belle vetrine della città allestite in tema con l’evento dedicato ai libri. La premiazione dei migliori allestimenti avverrà sul palco di piazza XX Settembre nella serata di sabato 24 giugno. Un’iniziativa che conferma il legame tra la manifestazione e la città di Fano, sede di Passaggi Festival sin dalla prima edizione nel 2013.

Il legame col territorio si rinnova anche con gli sponsor privati, che ogni anno consolidano il rapporto con Passaggi Festival e il loro sostegno alla cultura, affiancandosi al supporto fondamentale di Comune di Fano, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Aset S.p.A. e, da quest’anno, anche Camera di Commercio delle Marche. Se Passaggi Festival continua a crescere di anno in anno è grazie al main sponsor Coop Alleanza 3.0, la più grande fra le cooperative di consumatori del sistema Coop, che incontra e sostiene le realtà del territorio promuovendo progetti e iniziative di carattere sociale, ambientale e culturale.

Pubblicità

Un altro cardine del festival è Profilglass, la realtà industriale più importante di Fano, che segue e appoggia il festival sin dal 2013, mentre Renco sostiene Passaggi sponsorizzando anche il premio di graphic novel. A fianco della manifestazione ci sono inoltre Banco di Credito Cooperativo che ha sottoscritto un piano triennale di sostegno, e partner fondamentali come Banco Marchigiano e Schnell, ai quali si sono affiancati nel corso degli anni, Valmex, Studio Renier e Associati, Earth System e Aboca, marchio nazionale a fianco del festival dal 2017.

Significativo anche il contributo di Pesce azzurro, GM Costruzioni, PB Finestre e Pietrelli Porte, Termomet e Union Moda. Proficua è la collaborazione con ISA Infissi, Estra Prometeo e Dago Elettronica, quest’ultima azienda contribuisce a Passaggi sin dalla prima edizione.

Passaggi non esisterebbe senza la sua rete di partner tecnici, determinanti non solo nei giorni del festival ma tutto l’anno, come lo Studio Legale Omiccioli per la consulenza legale, Casarredo per gli allestimenti dei palchi, Fondazione Agraria Cante di Montevecchio per i prodotti alimentari del territorio, Reverde Regini Garden per le composizioni green, Isi Web Agency per la consulenza web, e, da questa edizione, Rebel House per la fornitura allestimenti del Pincio.

Quest’anno torna anche l’azienda fanese Biagioli Vini, che sarà al fianco di Passaggi in due nuovi format: “Il salotto del Pincio” e la serata “Calici diVersi” che chiuderà all’ex chiesa di San Francesco l’undicesima edizione del festival.