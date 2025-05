Passaggi Festival 2025, le nuove sedi e le rassegne

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Saranno dodici le sedi di Passaggi Festival, in programma a Fano dal 24 al 29 giugno, di cui quattro inedite per l’evento dedicato alla saggistica che animerà il centro storico e il lungomare con incontri con gli autori, spettacoli teatrali, laboratori, mostre, tutto a ingresso gratuito.

I luoghi che ospiteranno per la prima volta gli appuntamenti del festival sono in centro storico: la Corte Malatestiana con gli appuntamenti teatrali; il Giardino Radicioni con i graphic novel e la libreria Passaggi Libri e Caffè con una mostra d’arte; il Chiostro di San Paterniano con una nuova rassegna dedicata all’editoria religiosa; Piazza Marcolini che, insieme all’ex Chiesa di San Francesco, ospiterà saggi tematici dalla filosofia all’economia, dalla storia allo sport, dalle scienze alla politica.

Pubblicità

Gli autori che attirano più pubblico saranno ospiti come sempre in piazza XX Settembre e al Pincio, dove saranno protagoniste le nuove generazioni con la rassegna “Music & Social”; la Mediateca Montanari con libri e laboratori per bambini; il Bastione Sangallo, terrazza-giardino sui tetti della città, con la rassegna “Mente Corpo Anima” ovvero libri su benessere e crescita personale; la Sala da tè L’Uccellin Bel Verde che ospiterà le conversazioni scientifiche dell’Università di Camerino.

Sul lungomare del Lido, al Bon Bon Art Cafè torneranno i libri all’ora di colazione, per iniziare bene la giornata, e a Bagni Elsa di Fosso Sejore all’ora dell’aperitivo, mentre a Bagni Torrette saranno presenti i laboratori per i più piccoli.

www.passaggifestival.it