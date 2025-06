Passaggi Festival 2025 per bambini e ragazzi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Passaggi Festival (Fano, 25/29 giugno) è anche a dimensione di bambino e propone sia laboratori gratuiti con prenotazione online obbligatoria (dal 16 giugno su passaggifestival.it) sia libri per i più piccoli in tre sedi: Mediateca Montanari Memo, Bagni Torrette e Libreria Passaggi. Il miglior laboratorio sarà premiato in piazza XX Settembre domenica 29 col Premio “Elisa Mascarucci”.

Alla Memo in arrivo la rassegna filosofica per ragazzi “Chiedersi perché”, curata dall’esperta di pratiche filosofiche con i più piccoli Ippolita Bonci del Bene, che vedrà ospiti Vanessa Roghi con il suo libro “Le parole per parlare” (Einaudi Ragazzi) (25/6), la lingua italiana raccontata attraverso l’uso e l’evoluzione delle sue parole, in linea con il tema del festival “Nemiche. Le parole che temiamo”, e Matteo De Benedittis insieme ad Anna Mosca autori de “Il libro gigante” (Gribaudo, 2024) (29/6), un inno al potere dell’immaginazione e alle sorprese che si scoprono leggendo i libri tra infiniti mondi e infinite possibilità. La seconda rassegna, “Piccoli asSaggi, la saggistica per diventare grandi”, curata dalla responsabile del sistema bibliotecario di Fano Valeria Patregnani, inizierà con la scienza dei “Quanti quanti? La fisica quantistica per tutti” (Salani) di Anna Parisi (25/6) e proseguirà con la storia, raccontata da Anna Vivarelli autrice di “Ti sfido! Storie di rivalità e duelli senza fine” (Sinnos) (27/6) e da Federica Seneghini con il suo “Salvate il soldato Jack” ispirato alla vera storia del pilota irlandese salvato da una bambina italiana durante la seconda guerra mondiale (Piemme) (28/6).

Sempre in Mediateca i bambini sono attesi ai laboratori curati dall’Università di Camerino: si andrà alla scoperta dei segreti della natura, tra flora e fauna, con Francesco Petretti, docente e noto divulgatore scientifico di Geo&Geo (25/6), e poi dei colori dell’arte e il loro uso dall’antichità a oggi (26/6), delle neuroscienze con “Brain che meraviglia”, sui misteri del nostro cervello (27/6), e dell’informatica con “Rotolando, colorando e programmando”, un’avventura tecnologica con i robot (28/6); inoltre, per i piccolissimi, ogni giorno la Mediateca Montanari e i volontari di ‘Nati per leggere’ guideranno le letture a bassa voce e gli incontri sonori con i primi libri per l’infanzia e canzoncine.

Diverse proposte di Unicam anche a Bagni Torrette dove sono in programma giochi sensoriali, osservazioni guidate e attività all’aria aperta: “Tuffiamoci alla scoperta dei colori del mare” a cura del corso di laurea in Tecnologie e Diagnostica per i Beni Culturali (25/6), “Animali a portata di mano” a cura del Museo delle scienze (26/6) e, a cura del Polo di Medicina Veterinaria, “Dire, fare… pescare! Alla scoperta di tesori viventi nascosti nei nostri mari” (27, 28/6).

A questi si aggiungono le attività nella libreria Passaggi Libri e Caffè, dove il 25 giugno inaugurerà la mostra “Parole illustrate” frammenti di fiabe e racconti, con i disegni dell’artista fanese Maria Speranza Spinaci. In libreria sono in programma, condotti dall’arte-terapeuta Adele Cini, i laboratori “Creo la mia prima fanzine!” (25/6), “Realizza un segnalibro creativo” (26/6) e “Creare e giocare con stampe, timbri, ex libris” (27/6).