Passaggio generazionale nelle Marche: la sfida al centro dell’Assemblea CNA

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Pesaro – Come garantire continuità alle imprese familiari, preservandone valori, competenze e capacità competitiva? È questo il tema al centro dell’Assemblea regionale di CNA Marche in programma domani, dedicata al passaggio generazionale e alla successione d’azienda, una delle sfide più rilevanti per il futuro del sistema produttivo marchigiano. Ad affrontare il tema saranno il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il direttore generale di Confidi Unico Paolo Mariani, Cesare Lanati di Banca Mediolanum, il presidente regionale CNA Maurizio Paradisi e il segretario regionale CNA Moreno Bordoni. Tra gli ospiti e relatori anche il pesarese Luigino Gambini, fondatore e amministratore della Gambini Meccanica e presidente di CNA Industria Marche, che porterà la propria esperienza imprenditoriale maturata in quasi cinquant’anni di attività e racconterà il percorso di successione avviato all’interno dell’azienda di famiglia.

La storia della Gambini Meccanica rappresenta infatti un esempio concreto di come il passaggio generazionale possa trasformarsi in una leva di crescita e sviluppo. Nata 49 anni fa come impresa artigiana, l’azienda si è evoluta fino a diventare una realtà industriale tecnologicamente avanzata, con 80 dipendenti e uno stabilimento di 9 mila metri quadrati. Oggi esporta i propri prodotti, dagli organi meccanici ad alta precisione a cremagliere, pignoni e ingranaggi, in 54 Paesi del mondo.

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Accanto a Luigino Gambini operano già da anni i figli Francesco Gambini, responsabile della produzione, e Luca Gambini, responsabile del commercio estero, oltre alla nuora Silvia Gambini, che segue l’area amministrativa. Un percorso che ha consentito all’azienda di mantenere solide le proprie radici familiari affiancando, al tempo stesso, nuove competenze, innovazione tecnologica e una visione sempre più internazionale. Nel corso dell’Assemblea, Gambini racconterà come il passaggio generazionale richieda programmazione, condivisione e fiducia nelle nuove generazioni, ma anche la capacità di trasferire il patrimonio di esperienza e valori costruito in decenni di attività imprenditoriale.

Un’esperienza che assume particolare valore in una regione come le Marche, caratterizzata da migliaia di imprese familiari chiamate nei prossimi anni ad affrontare il delicato tema della successione. La Gambini Meccanica rappresenta in questo senso un modello di continuità imprenditoriale, capace di coniugare tradizione manifatturiera, innovazione, apertura ai mercati internazionali e attenzione alle persone. «Le imprese familiari sono una delle colonne portanti dell’economia marchigiana. Affrontare per tempo il passaggio generazionale significa garantire futuro alle aziende, tutelare posti di lavoro e conservare competenze che rappresentano un patrimonio fondamentale per i nostri territori», sottolinea CNA Marche.

L’Assemblea regionale offrirà così un’occasione di confronto tra imprenditori, istituzioni ed esperti su strumenti, opportunità e strategie per assicurare continuità alle imprese marchigiane, trasformando il passaggio generazionale da momento critico a opportunità di crescita e rilancio.