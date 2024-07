Per 18 Comuni marchigiani la Bandiera gialla della FIAB

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sono ben 18 i Comuni marchigiani (1) che il prossimo 5 luglio ritireranno a Porto S. Elpidio la Bandiera gialla della FIAB; si tratta di un riconoscimento che registra il livello di mobilità ciclistica e di conseguenza la sicurezza stradale e la qualità della vita delle città; la rete nazionale dei Comuni ciclabili per ora ne comprende 180, piccoli grandi, tra cui Torino, Bologna, Pisa, Lecce, Pescara, Pesaro, ecc. La cerimonia, organizzata da FIAB Marche e Comune di Porto S. Elpidio, si svolgerà nella splendida Villa Baruchello e prevede uno spazio per evidenziare le buone pratiche attivate dagli Amministratori comunali per rendere la propria città sempre più accogliente per residenti e turisti. La mobilità ciclistica aiuta anche lo sviluppo economico ed è noto che ogni euro investito in questo settore rientra moltiplicato dopo pochi anni.

Le Marche hanno tutto per accogliere tantissimi cicloturisti: natura, arte, enogastronomia, un territorio ben conservato, ecc. Però, ancora non ha un’adeguata rete di piste ciclabili; in particolare procede a rilento la Ciclovia Adriatica che entrerà nella rete europea (Eurovelo 21) soprattutto grazie al grande lavoro della FIAB nazionale. Oltre ai ponti sul Tronto e sul Chienti appena avviati, serve quello sul Metauro di cui non si hanno notizie; dubbi restano anche sulla qualità di alcune ciclovie che non rispondono affatto ai requisiti di legge che prevedono percorsi sicuri e agevoli per tutti e non sentieri ricavati alla buona lungo strade trafficate e pericolose. Serve soprattutto la convinzione della Regione Marche che questa è la strada giusta per crescere sotto tutti i punti di vista, e una spinta può venire proprio dai 18 Comuni marchigiani che ci credono e si incontreranno il prossimo 5 luglio a Porto S. Elpidio.

Pubblicità

Per il Coordinamento FIAB Marche Enrico Tosi (1) Ancona, Pesaro, Fermo, Ascoli P., Fano, Altidona, Civitanova M., Corinaldo, Cupra M., Grottammare, Jesi, Mondolfo, Porto Recanati, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidia, San Benedetto T., Sassoferrato, Urbania