Per Asi Pesaro Urbino 10mila tesserati in più e una dimensione sempre più regionale

Pesaro – Ottantasette nuovi istruttori sportivi in un anno, a cui si aggiunge la bellezza di 173 aiuto-istruttori appena formati. Per non parlare del numero totale dei tesserati Asi raggiunto nelle Marche: più di 57mila, con un incremento nel 2023 di circa 4mila. Ancora più indicativo è però il boom dei tesserati nella provincia di Pesaro Urbino: oltre 30mila, addirittura 10mila in più in dodici mesi, come confermato dall’Asi nazionale che contribuisce fattivamente al computo finale tesserando nuovi sportivi – per specifiche discipline – attribuendoli direttamente al nostro territorio. In altre parole, a volte per comprendere l’entità di un successo basta ‘dare i numeri’.

È infatti oltremodo positivo il bilancio di fine anno di Asi Pesaro Urbino. Dati alla mano sono stati mesi di grande lavoro e di enormi soddisfazioni, nella quantità così come nella qualità. E nella varietà. Si pensi soltanto a quanti bambini, giovani, adulti e anziani si sono avvicinate all’attività fisica sportiva grazie ad ASI e a quante associazioni ASI abbia prestato aiuto in questo periodo storico di grandi cambiamenti legislativi e fiscali. Altrettanto significativa è l’estensione territoriale raggiunta dall’Asi provinciale, presieduto da Francesca Petrini, che nel tempo è arrivato a includere anche tutte le Marche. Di fatto la regia regionale si trova proprio a Fano, all’interno di uffici in cui lavorano a vario titolo persone professionali che hanno contribuito fattivamente a questa importante crescita.

Numerosi sono stati i tornei. La pallavolo, con il torneo invernale Indoor Asi in collaborazione con Mauro Turco e quello targato Escudo Blu Volley a Pesaro. Il tennis Junior Asi e i vari tornei di categoria a Fano, a Colli al Metauro a Terre Roveresche. Il torneo di calcio a 5 junior, insieme ad Asi Senigallia, Buldog Lucrezia, US San Costanzo e Sportfly, a cui si aggiungono il camp di Futsal e quello per i portieri. E poi la pedalata dei Babbi Natale, il Circuito Asi di karate, le competizioni di taekwondo, il torneo di bike polo, di padel e il grande beach volley a Pesaro. Nel 2023 Asi ha arricchito le proprie proposte anche con una serie di attività dedicate allo skate e al pattinaggio in linea grazie al maestro Paolo Marcelloni. I prossimi due anni il territorio di Fano potrà inoltre approfittare di una serie di attività sportive ed extra sportive gratuite dedicate ai giovani dai 14 ai 34 anni grazie al progetto ‘L’uno per l’altro’ finanziato da Sport e Salute.

Tanti corsi, dunque, ma anche una marea di eventi. Da gennaio a oggi sono stante tantissime le attività svolte – sempre con un certo successo -, dal Carnevale sup alle camminate di ginnastica dolce in primavera con ‘Asi in marcia’, il Silent Fitness Solidale con la Croce Rossa di Fano, la Color Run in collaborazione con Avis Fano, senza dimenticare i centri estivi sportivi Jump presenti a Fano, Pesaro, Vallefoglia, Colli al Metauro, Marotta , Monte Porzio, Senigallia e Marina di Montemarciano. Ormai un punto di riferimento per tante famiglie.

L’attività fisica si è fatta più volte inclusiva grazie a iniziative dal rilievo sociale. Tra le altre cose Asi ha infatti collaborato alla gestione di trofei benefici insieme alle Asd di Padel, agli eventi benefici come ‘Oltre il limite – No Human Is Limited’ con Erica Villa e Luca Lepri, e alle raccolte fondi a sostegno di altri progetti sociali sul territorio. Asi è anche promotore di un numero sempre più imponente di progetti volti all’inclusione e alla disabilità, come le attività di bicicletta inclusiva in collaborazione con Unicità Insieme, SCSD Alma Juventus Fano e FIAB Fano For Bici. Senza dimenticare il progetto ‘Cin Cin Cinque’ in collaborazione con AGFI, ‘Anziano sarai tu’, ‘A testa alta’, ‘Facciamo rete’ e ‘L’inclusione possibile’.

“Siamo molto felici di concludere il 2023 con questi numeri – ha dichiarato Jacopo Barattini Dirigente ASI e Responsabile regionale del terzo settore -, che crediamo siano sinonimo di un buon lavoro svolto dietro le quinte grazie all’instancabile forza e dedizione della segreteria operativa. L’obiettivo adesso è arduo. Dovremo infatti lavorare intensamente per riconfermare tutti i numeri di quest’anno, e se possibile migliorarli garantendo la consueta qualità”.

“L’Asi è un protagonista del nostro tessuto sportivo – ha commentato l’assessora allo sport del Comune di Fano Barbara Brunori – che ha dimostrato, con un lavoro significativo, di contribuire a diffondere la cultura dei valori educativi. La competenza degli istruttori e di tutto il personale permette di svolgere un ampio lavoro applicato a numerose discipline, favorendo così l’inclusione. Diffondendo la bellezza dello sport ci si apre alle sfide del futuro, promuovendo una maggiore conoscenza di se stessi e dell’altro in un rapporto osmotico”.