Per gli allievi della SCD Alma Juventus Fano un doppio impegno tra Fiuminata e Guardia Vomano

Fano (PU) – Altro doppio impegno per gli Allievi della SCD Alma Juventus Fano, di scena stavolta prima a Fiuminata (MC) e poi a Guardia Vomano (TE). I ragazzi dei DS Gabriele Gorini e Filippo Beltrami hanno aperto il proprio weekend lungo prendendo parte ad un appuntamento tipico del Ferragosto, ovvero il Trofeo Sirio Castellucci. La sua 43^ edizione proponeva un percorso all’interno del borgo maceratese con uno strappo in pavé sul quale arrampicarsi in ognuno dei 16 giri, che sin dall’inizio hanno fatto registrare un ritmo sostenuto.

Propositiva la prova degli arancio-aragosta Youssef Dahani e Kevin Piccioli, arrivati alla fine in gruppo ad una decina di secondi dal terzetto di testa capeggiato da Giacomo Paganelli dell’UC Città di Castello (PG). Ritirati invece Luca Conti e Massimo Ranieri, che non sono riusciti a tagliare il traguardo neppure nella 4^ Corsa di Sandro in cartellone due giorni dopo in terra d’Abruzzo. L’unico a completare la fatica nelle file della società fanese è stato Piccioli, senza però riportare un piazzamento significativo in un circuito caratterizzato da una salita piuttosto dura con punte di pendenza del 16%. Per la cronaca, la vittoria è andata a Gioele Tentoni della Polisportiva Fiumicinese FAIT Adriatica (FC).

L’uscita nel teramano è toccata anche agli Esordienti del DS Samuele Mancinelli, ma per loro solo il segmento finale era uguale a quello degli Allievi dopo aver affrontato un diverso tracciato. In una gara unica per la categoria con classifiche distinte, di nuovo in evidenza per la SCD Alma Juventus Riccardo Violini giunto decimo tra i 1° Anno in una competizione in cui il compagno di squadra Nico Fossa si è fermato al terzo di 12 giri. Tra i 2° Anno positivo il bilancio anche per l’altro arancio-aragosta Simone Ringhini, che ha ottenuto un buon dodicesimo posto grazie ad una condotta intraprendente. Hanno al contrario dovuto gettare la spugna Federico Pogliaghi e Diego Gianetti, col primo arresosi al settimo giro a margine di una prestazione comunque grintosa ed il secondo estromesso a metà gara da noie meccaniche. Divertimento e crescita hanno infine connotato la vicina trasferta dei Giovanissimi fanese del DS Giovanni Ambrosini, che partecipavano al Trofeo Presidentissimo Enzo Canuti a Talacchio di Vallefoglia (PU).

Quanto ai risultati, fra i G1 terzo Gabriele Cerioni e quinto Federico Lepretti, fra i G2 quarto Federico Guarini, fra i G3 ulteriore affermazione tra le femmine per Ginevra Agostini, che è pure terza assoluta, e sesto tra i maschi Nicholas Vegliò, fra i g4 settimo Filippo Marraffa, fra i G5 sesto Eugenio Maria Binda, ottavo Tommaso Dominici e decimo Marco Ringhini e fra i G6 secondo Davide Giannetti e terzo Sami Dahani.

​

Prossimi impegni

domenica 24 agosto

Giovanissimi a Montegiorgio (FM)

Esordienti ed Allievi a Guarenna di Casoli (CH)