Per gli Allievi della SCD Alma Juventus Sgherri conferma ancora il suo valore

Fano (PU) – E’ stato ancora Mirko Sgherri, quinto a San Mauro Pascoli (FC), a finalizzare al meglio il prezioso lavoro di squadra degli Allievi della SCD Alma Juventus, che ha vissuto un secondo weekend stagionale di gare piuttosto intenso. Con la coincidenza delle festività si è infatti gareggiato sia a Pasqua che a Pasquetta, prima a Vittorio Veneto (TV) e poi a San Mauro Pascoli. Sgherri si è distinto nell’uscita di lunedì in terra romagnola, dove si è tenuto il 39° Gran Premio cittadino. Sotto una pioggia incessante e con temperature tutt’altro che primaverili, in ben 125 si sono misurati su un circuito in piano di 4,2 km da ripetere undici volte.

Al primo traguardo volante eccellente seconda posizione per l’arancio-aragosta Samuele Uguccioni, mentre Sgherri si è aggiudicato il terzo traguardo volante di giornata prima di chiudere la corsa al quinto posto assoluto recuperando diverso terreno con la sua prepotente azione nello sprint finale. Un po’ più indietro Matteo Magnoni, sedicesimo, mentre sono transitati all’arrivo col gruppone Andrea Antonioni, Alessandro Baldelli, Tommaso Buscaglia ed il succitato Uguccioni. Quest’ultimo è stato anche autore di un bel tentativo di fuga a due, con un vantaggio massimo di 10”.

Non sono riusciti a completare lo sforzo il debuttante Luca Conti e Tommaso Arduini, l’uno costretto alla resa al quarto giro dalle conseguenze di una sfortunata caduta e l’altro ritiratosi al settimo per un fastidioso mal di schiena. Il giorno precedente i ragazzi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli erano appunto di scena a Vittorio Veneto, per la precisione in località Savassa, per il 55° Medaglia d’Oro Val Lapisina, una competizione che oltre alle formazioni di casa venete annoverava svariate realtà lombarde e piemontesi e persino straniere provenienti da Croazia e Slovenia.

Accompagnata da una pioggerellina costante, la gara ha immediatamente assunto un andamento piuttosto spedito. Una caduta dopo i 18 km ha determinato una prima spaccatura in due tronconi del gruppo, con Antonioni, Magnoni e Buscaglia generosi nel ricucire lo strappo con un dispendio di energie tale da indurre però i primi due a gettare la spugna di lì a poco. Un successivo strattone ha quindi visto Uguccioni rimanere nella pattuglia dei dieci in allungo, ripresi da un’altra trentina di concorrenti per il rush conclusivo. Per lui alla fine un buon quindicesimo posto, precedendo i compagni di club Buscaglia, Antonioni e Baldelli.

Nel complesso positiva la prova dei portacolori della società del presidente Graziano Vitali, soprattutto considerato l’alto livello del parco iscritti. A Pasquetta hanno corso pure gli Esordienti del DS Gabriele Gorini, che in Toscana partecipavano alla Coppa Città di Montevarchi (AR). Tra i 1° Anno Simone Ringhini e Riccardo Agostini hanno cercato invano di rientrare nei giochi di vertice, circoscritti ad una decina di elementi capaci di far selezione nella salita di circa 1,8 km del secondo giro. In questa categoria è stato invece obbligato ad abbandonare per una foratura Diego Giannetti, non essendoci purtroppo la possibilità di effettuare un cambio ruota. Tra i 2° Anno nessun piazzamento di rilievo per gli altri arancio-aragosta Kevin Piccioli ed Edoardo Smacchia, ma per entrambi è stata sicuramente un’importante opportunità di crescita.

