Per gli Allievi della SCD Alma Juventus un buon esame a Povegliano

Fano (PU) – Sono usciti a testa alta da un esame prestigioso e probante gli Allievi della SCD Alma Juventus Fano, che erano impegnati a Povegliano (TV) nel 59° Trofeo Medaglia Oro Gruppo Sportivo Povegliano. Conosciuta anche come “Corsa di settembre”, l’edizione di quest’anno è stata collocata a fine agosto per esigenze di calendario ed ha visto allinearsi ai nastri di partenza 116 partecipanti. In un percorso affascinante, già teatro dei Mondiali di ciclismo del 1985, si è immediatamente assunto un passo piuttosto spedito complici i sei traguardi volanti in palio. La prima vera iniziativa è stata presa al quarto giro dall’arancio-aragosta Diego Tinti, capace di dare impulso ad una fuga a quattro protrattasi per più di 40 chilometri e neutralizzata dal gruppo grazie alla grande spinta della fortissima formazione veneta della Borgo Molino-Vigna Fiorita. Poi per i ragazzi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli ci ha provato Andrea Antonioni ad allungare, ma il suo vantaggio massimo di meno di una decina di secondi è stato annullato.

Dopodiché è stata la volta di Giacomo Sgherri, che con un drappello di una dozzina di corridori ha tentato un altro scatto a 10 chilometri circa dall’arrivo nuovamente ricucito dalla Borgo Molino-Vigna Fiorita ed in particolare dall’azione di Tommaso Marchi. La gara si è così risolta in volata, con lo stesso Giacomo Sgherri in grado di piazzarsi quarto ottenendo anche il premio di primo classificato tra i fuori regione. Bene comunque anche i compagni, specialmente Luca Nicoloso tredicesimo e Diego Tinti sedicesimo oltre che secondo ad un traguardo volante. Di lì a poco sono quindi transitati Mirko Sgherri, Alessandro Baldelli, al rientro dopo la caduta di Scorzè (VE), Tommaso Buscaglia e Matteo Magnoni. Completavano la spedizione fanese Tommaso Arduini, Emanuele Cantoro ed Omar Dahani, indotti purtroppo a ritirarsi. Luca Nicoloso, Giacomo Sgherri ed Andrea Antonioni domenica 3 settembre difenderanno peraltro i colori delle Marche alla 75^ Coppa “Dino Diddi”, in programma ad Agliana (PT). Erano invece di scena a Piane di Montegiorgio (FM) gli Esordienti del DS Gabriele Gorini, alle prese con un circuito breve ma reso difficile da uno strappo a 200 metri dal traguardo e dal caldo torrido.

In terra fermana, dove si gareggiava per il Trofeo Officine Minuterie Metalliche, Youssef Dahani ha riportato un buon quinto posto tra i 2° Anno chiudendo nella pattuglia lanciatasi all’inseguimento di Gianmarco Paolinelli del Pedale Chiaravallese (AN) e Gioele Di Giacomo del Team Cingolani di Pianello di Ostra (AN). Tra i 1° Anno non è stato altrettanto performante Kevin Piccioli, rimasto quasi subito indietro sino ad essere superato dall’auto col cartello “fine gara ciclistica” e dunque ad essere estromesso dalla competizione a due giri dalla conclusione. A Piane di Montegiorgio (FM) erano in trasferta anche i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, che al solito aspetto del divertimento hanno abbinato un’occasione di accrescimento del proprio bagaglio di sportivi sulle due ruote per via delle difficoltà tecniche ed altimetriche che presentava il tracciato e per le alte temperature. Nella categoria G1 ennesimo podio tra le femmine per Ginevra Agostini, stavolta seconda, mentre tra i maschi Nicholas Vegliò è giunto quinto e Mattia Cassiani 7, nella G3 nuova vittoria per Marco Ringhini, nella G4 sesta posizione per Sami Dahani, nella G6 quinta per Riccardo Agostini.

