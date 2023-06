Per il Fano Baseball ’94 un gagliardo doppio confronto con il Rimini

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) Il Fano Baseball ‘94 è uscito a testa altissima dal doppio scontro con la temuta New Rimini, sin qui inarrestabile dominatrice del girone C della serie B nazionale. In campo per il recupero delle due partite rinviate per maltempo il 13 maggio scorso, la giovanissima formazione diretta da Rodolfo “Dodo” Furiassi e Rumardo Rodriguez non si è mai data per vinta sul diamante degli ambiziosi riminesi ed è stata ancor più dentro la partita di quanto non dicano i punteggi finali. A detta degli stessi avversari per merito soprattutto dei lanciatori arancioneri, che hanno saputo far soffrire i padroni di casa. Con Francesco Ridolfi per la New Rimini e Filippo Foschi per il Baseball Fano ‘94 sul monte di lancio il risultato è rimasto sullo 0-0 per oltre metà di gara 1, poi la situazione si è sbloccata nel quinto inning e solamente nel settimo la capolista ha piazzato il break di 3-0 che le ha consentito di imporsi per 5-0. Grande equilibrio anche nel secondo incontro, con lo 0-0 che resiste per tre inning col riminese Tommaso Aiello ed il fanese Davide Pierotti a lanciare.

Dopo il botta e risposta del quarto inning l’1-1 non si è schiodato fino all’ottavo, quando la New Rimini ha assestato un altro parziale di 3-0 chiudendo sul 4-1 in proprio favore. Sono così salite a dodici le vittorie dei rivali di turno in altrettante sfide affrontate, mentre i ragazzi del presidente Antonio Vallieri hanno un bilancio di due successi e dieci sconfitte che li relega al momento in fondo alla classifica a ridosso del Cupra. Una delle due affermazioni stagionali degli arancioneri è matura contro i Falcons di Torre Pedrera, ospiti domenica 11 giugno (alle ore 11 ed alle ore 15) al “Seagulls Stadium” per l’atteso debutto casalingo dei fanesi. Questi ultimi se la vedranno con l’attuale seconda forza del campionato, con la quale inaugureranno anche il girone di ritorno. Intanto c’è soddisfazione al Fano Baseball ’94 per la partecipazione di diversi elementi del proprio settore giovanile al Trofeo delle Regioni, difendendo i colori delle Marche in Toscana.

Pubblicità