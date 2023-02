Per La Essepigi Fano Rugby è di nuovo campionato

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Essepigi Fano Rugby si accinge a scendere nuovamente in campo nella Fase Interregionale Promozione di C1, parcheggiata in garage per due settimane per spostare tutta l’attenzione sul Sei Nazioni. I rossoblù hanno però vissuto col morale alto questa interruzione, in virtù del perentorio successo sulla Polisportiva Abruzzo Chieti che l’ha preceduta. Gabriele Breccia e compagni hanno comunque lavorato alacremente per non perdere lo smalto acquisito, così da potersi poi presentare preparati all’importante confronto che li attende alla ripresa dei play-off.

Domenica 19 febbraio dalle ore 14:30 i fanesi faranno visita al CUS Ferrara, che nelle prime cinque giornate di questa Poule hanno collezionato due vittorie a fronte di tre sconfitte come i ragazzi del presidente Giorgio Brunacci segnando però due mete in meno. <Archiviata questa pausa ci aspettano le ultime due partite del girone di andata, entrambe in trasferta, che andremo ad affrontare con l’obiettivo di portare a casa, bonus meta compresi, più punti possibili – focalizza l’obiettivo il coach della Essepigi Fano Rugby Walter Colaiacomo – Questo ci consentirebbe infatti di approcciare poi il ritorno con un punteggio ed uno slancio tali da poter magari ambire anche ad arrivare tra le prime tre, che per noi rappresenterebbe un traguardo prestigioso. Il primo posto, considerato il passo spedito del Colorno e le risorse tecniche da cui può attingere, è molto difficile da conquistare, ma con le altre fino ad ora abbiamo dimostrato di essere in grado di giocarcela alla pari e quindi provarci è d’obbligo. Dobbiamo comunque ragionare domenica dopo domenica, pensando dunque a riprendere intanto il nostro cammino nel migliore dei modi a Ferrara dando in primis continuità alle nostre buone prestazioni. E sono convinto che, proseguendo sulla strada intrapresa e nella nostra crescita, arriveranno anche i risultati che ci siamo prefissati>.

Questa è la situazione dalla quale si ripartirà: Puntopack Colorno e Pieve 23, Noceto 15, Essepigi Fano e Parma 13, CUS Ferrara 12, Polisportiva Abruzzo Chieti 3, Pescara 1. Lo scorso weekend ha intanto visto la grande famiglia rossoblù calata appieno nello storico Carnevale cittadino, di cui ha fatto parte integrante organizzando su impulso della propria formazione degli Scotadet un apprezzatissimo torneo di touch e presenziando alla sfilata dei carri e delle mascherate coi bimbi del minirugby e la prima squadra. Al “Falcone-Borsellino” hanno prevalso i Clandestini Forlì, vittoriosi nella finalissima sugli Sbarbi Imola. Alle loro spalle si sono invece piazzati Tacciati di Casa Cesena, Scotadet Fano, Touch Rugby Lugo 15, Jesi Touch, Ancona Touch e Fritto Misto. Nel ricco programma inserito nel cartellone dell’Ente Carnevalesca anche la sfida tra Oltre La Meta Fano e RugbyAmo Jesi, composte da ragazzi e ragazze con disabilità. E tutto, come da tradizione nella palla ovale, si è chiuso con un divertente e gustoso Terzo Tempo all’interno dell’accogliente Club House fanese.