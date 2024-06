Per la SCD Alma Juventus Fano un fine settimana fuori programma

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Ha scompaginato i piani degli Allievi della SCD Alma Juventus Fano l’annullamento della corsa a cronometro di Bonifica Salinello e su strada di Sant’Egidio alla Vibrata, che avrebbero dovuto svolgersi venerdì e domenica nel teramano. Questo cambio di programma ha costretto al digiuno da gara i ragazzi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, mentre ha solo parzialmente penalizzato gli Esordienti arancio-aragosta del DS Gabriele Gorini. Questi ultimi, iscritti ad entrambi i suddetti appuntamenti riservati alla loro categoria, sono infatti riusciti a gareggiare comunque dirottando verso la Toscana.

Hanno infatti partecipato alla edizione numero 75 della Coppa Sei Martiri – Memorial Gino Bartali, tenutasi a Ponte a Ema (FI) con arrivo fissato di fronte al museo dedicato all’indimenticato campione. Lì dove scatterà niente meno che la prima tappa del Tour de France 2024, il prossimo 29 giugno, la squadra fanese si è comportata egregiamente consentendo a Simone Ringhini di conquistare il secondo gradino del podio tra i 1° Anno giungendo alle spalle del veneto Pietro Foffano. Riccardo Agostini ha inoltre risposto alla convocazione del tecnico Stefano Vitellozzi a vestire la maglia della rappresentativa Marche a Sabbio Chiese (BS), purtroppo fermato da una foratura a pochi chilometri dal traguardo nel momento in cui si trovava nel gruppo dei primi 20. Sono invece tornati a correre dopo due weekend di sosta i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, in sella però alle bici con le ruote grasse per prendere parte alla Young Race MTB a Fermignano (PU) con società provenienti da tutta la Regione. Federico Lepretti ha aperto le danze col giro riservato ai promozionali, per la SCD Alma Juventus Fano da registrare poi il quarto posto di Federico Guarini ed il decimo di Diego Roscini tra i G1, il nono di Mattia Cassiani tra i G2 ed il secondo di Marco Ringhini tra i G4. Per i bambini è stata un’esperienza inedita, divertente e formativa.

Prossimi impegni

mercoledì 19 giugno

Allievi (Mirko Sgherri, Samuele Uguccioni, Alessandro Baldelli e Tommaso Buscaglia) al campionato italiano cronometro a Grosseto

giovedì 20 giugno

Esordienti a Forlì

domenica 23 giugno

Giovanissimi a Piobbico (PU)

Esordienti a Cerbara di Città di Castello (PG)

Allievi a Bucine (AR)