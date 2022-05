Per l’ultima gara la Essepigi Fano Rugby affronta l’Unione Rugbistica Anconitana

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Ultima fatica stagionale per la Essepigi Fano Rugby, che vorrebbe chiudere con una vittoria la sua complicata partecipazione alla II^ Fase Interregionale Promozione di serie C. La squadra di Walter Colaiacomo ha l’opportunità di guadagnare ancora una posizione e terminare quarta, nel caso che domenica riuscisse ad espugnare il campo dell’Unione Rugbistica Anconitana. Nella sfida del “Nelson-Mandela”, con inizio fissato alle ore 15:30, Gabriele Breccia e compagni incroceranno infatti un avversario che li precede di appena un punto in classifica. Ecco però, nel dettaglio, la situazione di questo girone di play-off per la B: FiFa Security UR San Benedetto 40, Rugby Gubbio 38, Città di Castello Rugby 20, Unione Rugbistica Anconitana 14, Essepigi Fano Rugby e Polisportiva Abruzzo Chieti 13. A far da gustoso antipasto al derby del pomeriggio in terra dorica sarà l’attesissimo scontro al vertice che attende la franchigia API Under 17 di Annunzio Subissati ed Andrea Nucci, che dalle 11:30 al “Falcone-Borsellino” duellerà con la capolista Centauri Città di Castello con la possibilità di compiere il controsorpasso in vetta essendoci una sola lunghezza a dividere le due battistrada del gruppo umbro-marchigiano. Nella stessa mattinata, ma dalle 10:30, l’Under 15 di Alessandro Gasparini sarà di scena sempre a Fano con San Benedetto e Falconara. Domani invece dalle ore 15:30 l’impianto fanese ospiterà un interessantissimo appuntamento del settore Minirugby della società presieduta da Giorgio Brunacci, griffato Techfem e coordinato da Jacopo Barattini, con Under 11 ed Under 13 rossoblù pronte a giocare e divertirsi contro i pari età milanesi del Chicken Rozzano Rugby.

