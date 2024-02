Per Marche Multiservizi un tasso di riciclo da record

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – E’ giunto alla decima edizione il report “Sulle tracce dei rifiuti”: il report tematico di sostenibilità con cui Marche Multiservizi, tracciando il percorso dei rifiuti differenziati dai cittadini, valorizza il loro impegno quotidiano per l’economia circolare. In particolare la raccolta differenziata nei 38 Comuni della provincia di Pesaro Urbino serviti da Marche Multiservizi nel 2022 si è attestato al 73,5%, di cui l’87% avviato a recupero. Il percorso del recupero parte dai 16 impianti che ricevono i materiali raccolti e finisce con 51 impianti che li riportano nel ciclo produttivo, 45 dei quali dedicati al riciclo di materia.

Centrato con largo anticipo l’obiettivo Ue sul riciclo

Nel 2022 il tasso di riciclo dei principali materiali raccolti è arrivato al 66% anticipando e superando di 12 anni l’obiettivo del 65% fissato da Bruxelles al 2035. Rispetto al 2021 il tasso di riciclo è cresciuto dell’8%. Prossimo ad essere centrato anche l’obiettivo Ue relativo al tasso di riciclo degli imballaggi fissato al 65% entro il 2025: nei territori serviti dalla multi utility pesarese infatti nel 2022 il dato si attesta già intorno al 60%.

Più qualità nella differenziata = Più benefici per l’ambiente e in bolletta

Centrale in tutto questo è il ruolo di cittadini e famiglie che impegnandosi per fare una differenziata di qualità possono aiutare non soltanto l’ambiente ma anche il proprio portafoglio. Come previsto dalla legge infatti i contributi che gestori e Comuni ricevono dal Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e i ricavi derivanti dalla vendita dei materiali raccolti contribuiscono a contenere la bolletta del servizio di igiene urbana. Ma la misura in cui possono farlo dipende da ciascun cittadino dato che i contributi del Conai sono proporzionali alla quantità e alla qualità del materiale raccolto. Nel territorio servito da MMS i benefici in bolletta nel 2022 sono stati di circa 31 euro a famiglia pari al 12% della bolletta considerando una famiglia di tre persone che risiede in un appartamento di 80 mq. Del totale della plastica raccolta da MMS il 62% è stato recuperato con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione dell’impegno per una migliore qualità della raccolta differenziata che ha consentito di evitare l’emissione di oltre 6 mila tonnellate di CO2. Nel 2022 inoltre grazie ai contenitori dedicati e all’impegno dei cittadini nel corretto conferimento sono state raccolte e recuperate oltre 130 tonnellate di olio esausto che, in virtù di un accodo con Eni, vengono trasportate alla bio-raffineria di Porto Marghera e utilizzato come componente per la produzione di biocarburante.

Il Rifiutologo, l’app gratuita che aiuta le persone a migliorare la qualità dei propri conferimenti

Per favorire comportamenti virtuosi e consapevoli Marche Multiservizi mette a disposizione diversi strumenti, fra cui Il Rifiutologo, app gratuita che assiste i cittadini indicando loro come conferire correttamente ogni tipologia di scarto. Scaricando l’app sui propri dispositivi è possibile conoscere informazioni utili sui centri di raccolta più vicini e avere indicazioni mirate su come differenziare: è sufficiente inquadrare il codice a barre di un prodotto per sapere con precisione come smaltirlo.

“Il report ‘Sulle tracce dei rifiuti’ è uno strumento importante e prezioso – spiega il direttore della funzione Ambiente Franco Macor – che ha tra i suoi obiettivi quello di informare correttamente i cittadini sui risultati ottenuti con il loro impegno, andando oltre il dato della raccolta differenziata ma dando risalto al materiale effettivamente recuperato. A nostro avviso è un modo ulteriore per incentivare la raccolta differenziata e per promuovere comportamenti virtuosi”.