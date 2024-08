Per “Porto Futuro” c’è una doppia data

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si inserisce in un programma di eventi legati a divertimento e musica dal sempre maggiore impatto “Porto Futuro”. Una doppia data (14 e 15 agosto) resa possibile dal supporto di Comune, Regione Marche ed Ente Carnevalesca, che quest’anno metterà a disposizione “ Il Mangiasogni” di Luca Vassilich, carro di prima categoria, quale palco per le performance, mentre un altro carro di prima categoria fungerà da elemento scenografico.

Per questa terza edizione, che elegge nuovamente a teatro il parcheggio antistante Il Pesce Azzurro, l’associazione Carnage Collective, che offre gli eventi a titolo gratuito, ha voluto puntare in alto reclutando artisti di alto profilo, garantendo però anche l’opportunità di esibirsi a giovani locali come nei suoi obiettivi istituzionali. Si comincia mercoledì 14 quando dalle 22 suoneranno i “Senzavolto”, rock band composta da ventenni di Fano e Marotta che si è distinta come miglior gruppo alla manifestazione “Artisti in Piazza” a Pennabilli, emergendo anche in contest internazionali.

A seguirà il dj set allestito dall’associazione On Project Oroject prima della performance di DJ Aladyn, figura nota di Radio Deejay con il suo live set “Selecta Vision TV” in cui si coniugano generi musicali diversi e mondi visivi di ieri e di oggi per un’esperienza audio-visiva unica.

Il giorno 15 la festa di Ferragosto sarà invece scandita dal dj set di Samuel dei Subsonica, personalità musicale tra le più carismatiche degli ultimi decenni, e dal dj set proposto da Carnage Collective.

Obiettivo della “due giorni” garantire ai giovani fanesi la possibilità di trascorrere due serate entusiasmanti, nella propria città e nel segno della massima sicurezza, richiamando anche l’interesse del pubblico da fuori. A promuoverlo in particolare il sindaco Luca Serfilippi, che ha assicurato sostegno fin da quando era consigliere regionale, l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli e i consiglieri comunali Davide Pieretti e Mario Alberto Rinaldi. Fondamentale anche il rapporto ormai consolidato con l’Ente Carnevalesca che permette di dare visibilità alla manifestazione cittadina principe attraverso l’esposizione di simboli dell’evento, come i carri allegorici, in uno scenario come quello del porto altrettanto caratteristico.