Per Vallefoglia un altro fine settimana importante con la Festa della Patrona Virgo Fidelis

Vallefoglia (PU) – La Città di Vallefoglia ha vissuto un altro fine settimana ricco di eventi di grande rilievo. A comunicarlo è il Sindaco, Sen. Palmiro Ucchielli, appena rientrato dalla visita istituzionale a Sinzheim, città del distretto della Provincia di Rastatt (Germania), con la quale è in corso un percorso finalizzato alla realizzazione di un gemellaggio. L’obiettivo è favorire scambi economici e commerciali, nonché promuovere incontri e collaborazioni tra istituti scolastici e società sportive, offrendo ai giovani nuove opportunità di crescita e confronto internazionale.

Domenica 16 novembre, a Osteria Nuova, si è svolto un importante evento organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione Vallefoglia, guidata dal Presidente Totino Vincenzo: la Festa della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, insieme alla commemorazione della strage di Nassiriya. Alla cerimonia, accompagnata dal Corpo Bandistico “G. Santi” di Colbordolo, hanno partecipato per il Comune di Vallefoglia il Vicesindaco, Avv. Barbara Torcolacci, il Sindaco di Montelabbate, Dott. Roberto Rossi, la Sindaca di Montecalvo in Foglia, Donatella Paganelli, il Generale Giuseppe Bongiorno e il Capitano Alessandro Fantini, oltre al coro dei Carabinieri ANC – Ispettorato Marche. Nel corso della ricorrenza è stato ricordato, alla presenza della moglie e della figlia, l’Appuntato dei Carabinieri Domenico Caradonna, recentemente scomparso, e sono stati consegnati attestati di merito ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Venerdì scorso, al Teatro “Santi” di Bottega, alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Dott. Mirco Calzolari, è andato in scena lo spettacolo “Amici di Mia Zia” della compagnia del San Costanzo Show. Il numerosissimo pubblico ha gremito il teatro, trascorrendo una serata all’insegna del divertimento e delle risate.

«Come dimostrano gli appuntamenti di questi giorni – conclude il Sindaco Ucchielli – il lavoro dell’Amministrazione comunale prosegue con impegno su più fronti, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale della nostra città e di promuovere la cultura, le relazioni e il benessere della comunità di Vallefoglia».