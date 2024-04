Pesaro 2024 alla scoperta di Fermignano

0 Condividi Facebook Twitter

Fermignano (PU) – Dal 29 aprile al 5 maggio è il Comune di Fermignano il nuovo protagonista di ’50×50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024; special partner ’50×50 Capitali al quadrato’ Banca di Pesaro – Credito Cooperativo. Il programma – dal titolo Affluenze – propone una ricca serie di attività tra natura e cultura realizzate con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Tra i ‘luoghi’ coinvolti spiccano la Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo e l’ex Lanificio Carotti – con la sua magnifica architettura ora centrale di produzione idroelettrica -, sedi che testimoniano in modo perfetto la storia e l’identità di Fermignano.

Alla conferenza erano presenti: Daniele Vimini presidente Pesaro 2024, per Fermignano il sindaco Emanuele Feduzi e l’assessore agli eventi Monica Scaramucci, Giovanni Pagliardini imprenditore proprietario dell’ex Lanificio Carotti, Jonathan Pierini curatore del programma della settimana, Alice Toccacieli/Associazione culturale Luoghi Comuni, Gloria De Angeli direttrice artistica di Independence, Paola Marconi della Pro Loco di Fermignano. Per il progetto ‘Cosa c’è DOP‘, sono intervenuti Paolo Cesaretti del Consorzio Casciotta d’Urbino DOP e Otello Renzi, già presidente dell’associazione Sommelier AIS Marche, protagonista di due dei 3 appuntamenti di Fermignano.

Così Emanuele Feduzi: Pesaro 2024 – Capitale della italiana della cultura e la sua “Natura della Cultura” arrivano in questa settimana a Fermignano e il nostro paese è felice e desideroso di accoglierla al meglio mettendo in luce proprio quel legame tra natura e cultura che qui viene declinato con l’autenticità dell’ambiente naturale, su tutti il Furlo, e quella cultura che è frutto di secoli di evoluzione umana di Fermignano. Allora l’acqua del Metauro che passa sotto il nostro ponte romano o quella che ha scavato la gola del Furlo si sposano con il lascito culturale di luoghi simbolo come la Cartiera Ducale, il Lanificio, la Torre e i tanti luoghi di arte e comunità, regalandoci un programma vario e dalle mille sfaccettature. Questa settimana di 50×50 Capitali al quadrato è un invito rivolto a tutti a venire a scoprire Fermignano e come natura e cultura hanno plasmato il nostro paese.

Ha continuato Monica Scaramucci: credo che per Fermignano, come per tutto il territorio provinciale, il progetto 50×50 rappresenti una grande opportunità. La nostra idea, ispirandoci alle tre parole chiave di Pesaro 2024 – ARTE, NATURA e TECNOLOGIA -, nasce dalla volontà di promuovere le nostre bellezze naturali e antropiche mettendole in relazione con diversi linguaggi d’arte. Il paesaggio magico del Furlo, i luoghi del cuore del Paese (Torre medievale, ponte, lavatoi, piazzette, l’ex Cartiera Ducale, il lanificio che oltre ad essere centrale idroelettrica è anche sede di importanti rassegne culturali), rappresentano un valore inestimabile da custodire con amore e intelligenza, da scoprire e riscoprire ogni giorno. Fermignano per Pesaro 2024 rappresenta un punto di partenza importante anche per progetti che andremo a sviluppare nel prossimo futuro che avranno come filo conduttore un bene prezioso come l’acqua. Tra i progetti che ho in mente il sogno rimane il ripristino di una cartiera tra l’ex mattatoio e i lavatoi, un legame forte con il passato capace di proiettarci verso il futuro.

Le conclusioni a Daniele Vimini: Fermignano è un Comune con cui abbiamo condiviso fin dall’inizio il percorso del progetto 50×50 di Pesaro 2024 e per questo c’è molta sintonia. Un ringraziamento speciale a tutti gli artisti e ai soggetti coinvolti che renderanno straordinaria questa settimana. Grazie per il lavoro di tutti questi mesi che ha portato ad una programmazione preziosa e ad un percorso che può essere così ricco solo perché è partito da lontano. Fermignano in questi anni è cresciuta tantissimo in termini di vivacità e creatività, c’è un’osmosi preziosa con l’Accademia di Belle Arti e l’Università di Urbino. E’ riuscita ad essere attrattiva sui progetti grazie anche agli investimenti sui luoghi come il recupero del Lanificio Carotti. Soprattutto si vede il lavoro di cocreazione e di condivisione territoriale. Aver messo al centro l’energia, l’acqua, la rigenerazione e i momenti culturali tra arte, poesia, fotografia, teatro, danza saranno un grandissimo contributo al progetto 50×50 e sarà un programma che potrà avere grandissime ricadute turistiche per tutto l’anno fondamentale per costruire un senso di comunità. L’obiettivo a lungo termine è quello di sentirsi già dentro la sfida di Capitale Europea della Cultura 2033.

LUNEDI’ 29 APRILE

< Ore 18:30 Ex Lanificio Carotti Piazza Giorgiani, 3 Inaugurazione Fermignano per Pesaro 2024

< Ore 19:30 Ex Lanificio Carotti Piazza Giorgiani, 3 FLU-IRE. La centrale idroelettrica del Furlo, la diga, l’ambiente. Inaugurazione mostra fotografica e presentazione catalogo di Silvano Bacciardi. Il progetto individua la location della Gola del Furlo, sede della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e della diga Enel per la produzione di energia, come uno dei due poli di intervento, insieme all’Ex Lanificio di Fermignano, ora Centrale di Produzione Idroelettrica. I due luoghi ben testimoniano la storia del paese strettamente legata alla produzione e allo sviluppo tecnologico che lo hanno reso un importante centro manufatturiero prima e industriale poi. Oggi, essi diventano, in ambito locale, potenziali centri per una riflessione in merito al nostro ecosistema, ospitando una serie di iniziative culturali negli ambiti della fotografia e della video-arte, coinvolgendo autori e artisti che da tempo indagano il tema tramite l’utilizzo di linguaggi molteplici. Attraverso immagini raccolte da punti di vista esclusivi, ravvicinati ed immersivi, si vuole fornire un’esperienza visiva accattivante che racconti la storia di una convivenza possibile e sostenibile tra l’uomo, lo sviluppo e il progresso sociale ed economico e il rispetto e la conservazione degli ambienti naturali.

< Ore 20:30 Ex Lanificio Carotti Piazza Giorgiani, 3 Tempo di Posa. Di Andrea Baldassarri in scena René Baldoni, Emily Heather Manica Andrea Baldassarri IN NUCE dancefestival a cura di Indipendance. Spettacolo multidisciplinare su luoghi abbandonati e adolescenti, su un tempo fermo e uno che guarda avanti. L’origine del progetto si trova in un lavoro fotografico iniziato nel 2020 durante il periodo della pandemia, sviluppato dapprima come videofilm e successivamente come spettacolo dal vivo. I luoghi abbandonati e gli adolescenti, il tempo fermo e il presente proiettato al futuro, si incontrano in una dimensione sospesa impressa in un’opera fotografica e video, con una ricerca realizzata in varie parti d’Italia.

MARTEDI’ 30 APRILE

< Ore 18:30 Galleria Bramante, Via Martiri della Libertà, 25 Gong. Inaugurazione mostra. Il progetto di Studio Gisto tenta di unire diversi mondi, ecologia e spettacolo, natura ed artificio, interno ed esterno, attraverso un’operazione simbolica. L’idea nasce dal riutilizzare ciò che è già disponibile nel magazzino della Pro Loco di Fermignano che accoglie oggetti, dispositivi ed elementi che sono utilizzati nei momenti di festa, ovvero la rievocazione storica Palio della rana e il Gran Premio del Biciclo Ottocentesco. Il progetto si sviluppa partendo da dispositivi usati come supporti per le manifestazioni e cercando di riutilizzarli e de-contestualizzarli, rendendoli oggetti protagonisti. Saranno esposti in quattro luoghi diversi e, oltre ad essere degli elementi funzionali per questo nuovo evento, saranno un simbolo di riutilizzo e oggetti che comunicano con il pubblico e la città tramite poster e manifesti.

< Ore 19:00 Dark Side v.le martiri della Libertà 10/12 Cosa c’è DOP Informati con gusto. Alla scoperta del nostro capitale gastronomico. Conduce l’esperto Raffaele Papi. Info 0722 332149

< Ore 21:30 Galleria Bramante, Via Martiri della Libertà, 25 Backwards – Electronic and organic mood an evening of experimental, ambient and abstract music by Pasquale Lomolino (Backwards Records/Ricerca Sonora) + Another selection by Roberto Memoli.

MERCOLEDI’ 1° MAGGIO

< Ore 09:00 Partenza dal Cimitero di Pagino arrivo alla terrazza del Furlo e ritorno a Pagino ‘Il Furlo dall’alto’ escursione con Alessandro Bonifazi, guida ambientale escursionistica. Punto di incontro, Cimitero di Pagino. Durante l’ascesa verso la Terrazza del Furlo sarà possibile ammirare le bellezze botaniche, geologiche e naturalistiche che caratterizzano la gola. Alla terrazza, piccola pausa per ammirare dall’alto le imponenti pareti di calcare massiccio e corniola scavate nel corso dei millenni dal fiume Candigliano e magari con un po’ di fortuna avvistare le Aquile Reali della riserva. Consigliati, per chi li possiede, binocolo e macchina fotografica. Durata escursione 3,5 ore circa; lunghezza Itinerario 7 km Dislivello Positivo 400 metri circa Difficoltà Medio Facile Consigliato: calzature da Trekking, abbigliamento a strati, almeno 1 litro di acqua a testa, snack o frutta secca per il percorso, abbigliamento impermeabile in caso di leggera pioggia, cappellino e occhiali da sole. Bonifazi Alessandro Guida Ambientale Escursionistica abilitata dalla Regione Marche. Cell & WhatsApp 349 6705853 axlurbino@hotmail.it

< Ore 14:00 Località Furlo, partenza dalla sede del Parco. GeoFurlo – L’Uomo e i Monti del Furlo. Una passeggiata geologico-culturale tra le pieghe del tempo nella Gola del Furlo. Partenza dalla sede del Centro Visite – Riserva Naturale Statale Gola del Furlo Prenotazioni: riservafurlo@provincia.ps.it , numero Verde: 800 028 800

< Dalle 14:00 alle 15:30 Fermignano-Furlo Montefeltro Adventure Bike & Walk ASD uscita in e-bike accompagnata. Partenza da piazza Garibaldi/Fermignano e arrivo al Furlo per assistere all’evento cerimonia scudo blu.

< Ore 15:30 Ex chiesa Santa Maria delle Grazie, Località Furlo. Cerimonia di apposizione dello scudo blu. Scudo Blu è il simbolo internazionale di protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Evento in collaborazione con Croce Rossa Italiana/sezione di Fermignano

< Ore 16:00 Ex chiesa Santa Maria delle Grazie, Località Furlo Aperitivo con accompagnamento musicale di Federica Bassani (violino) e Annalisa Cancellieri (arpa).

< Ore 18:00 Enoteca Calice di Vino Corso D. Bramante 11. Cosa c’è DOP. Informati con gusto. Aperitivo alla scoperta del patrimonio enogastronomico. Conduce l’esperto Otello Renzi. Info: 380 4115451.

< Ore 20:30 Ex Lanificio Carotti, Piazza Giorgiani, 3 Due aquile per amiche, presentazione del libro di Maurizio Saltarelli a cura di Francesco Petretti con video proiezioni di Ali del Furlo.

GIOVEDI’ 2 MAGGIO

< Ore 17:30 Ex Lanificio Carotti, Piazza Giorgiani, 3 Presentazione del libro Omaggio al Metauro e altri fiumi italiani (2023, Consiglio Regionale delle Marche), a cura dell’associazione culturale “Centrale Fotografia” di Fano. Intervengono l’archeologa Vanessa Lani, il geologo Francesco Bocchino, il geografo letterario Massimo Bini, il naturalista Mauro Furlani, l’architetto Simone Ridolfi.

< Ore 20:30 Museo dell’Architettura e Lavatoi, Via Maccioni, 2A Ostrakòn. Video ed esplorazione poetica Di Giulietta Gheller e Alice Toccacieli. A cura di Luoghi Comuni. Ostrakon è un lavoro a quattro mani dell’artista Giulietta Gheller con l’attrice e regista Alice Toccacieli. Ostrakon, nome mutuato dall’antichità classica indica due cose: i frammenti di coccio su cui venivano scritti i nomi delle persone da allontanare dalla comunità in nome della sicurezza e anche le tavolette su cui si dipingevano figure per ornare le case meno abbienti. Si tratta di un’opera stratificata, composta da più fasi realizzative. L’artista ha creato una statua in terracotta di una giovane donna a grandezza naturale, con la quale Toccacieli si è relazionata fino a urtarla e infrangerla a terra. Gheller ha poi lavorato alla ricombinazione di tutti i frammenti fino a dare nuova vita alla statua. Il video della performance, insieme ad un’esplorazione poetica sono l’attività proposta.

VENERDI’ 3 MAGGIO

< Ore 10:00 Ex chiesa Santa Maria delle Grazie, Località Furlo A Voce Tua! Storie in museo letture per scuola dell’infanzia. I musei e i luoghi della cultura della rete museale della via Flaminia propongono una visita al museo e letture collegate a temi storico-archeologici e non solo. Le letture sono realizzate oltre che in modo tradizionale, in doppia lingua (italiano/inglese), con nuovissimi albi illustrati dedicati all’archeologia, con l’ausilio di volumi legati a qualche specifica disabilità e dove possibile attrezzando i luoghi con cuscinoni o supporti morbidi per i bambini.

< Ore 18:30 Piazza Garibaldi IN NUCE dance festival a cura di Indipendance. Incontro con una rana di e con Sofia Casprini Your Heart Out di e con Ottavia Catenacci e Ella Ostlud Three Little Rooms di Matteo Sacco

< Dalle 19:00 alle 23:00 Corso Bramante Aperitivo e degustazioni con prodotti DOP della Provincia di Pesaro e Urbino

SABATO 4 MAGGIO

< Ore 16:30 Officina Italic, via Roma Klangbild poesie di Davide Belgradi, quattro incisioni di Arion Bajrami, Riccardo Bucella, Mattia Caruso e Andrea Guerra. Presentazione dei libri d’arte della casa editrice Aliud di Gianluigi Bellucci, artista e docente presso l’Accademia di belle arti dell’Aquila. Klangbild è il protagonista del pomeriggio in Officina, un libro d’arte che inaugura la nuova collana dedicata ai giovani dal titolo “primoincanto”; il libro nasce infatti dalle poesie di Davide Belgradi, poeta con un paio di pubblicazioni alle spalle, con le cui parole dialogano quattro incisioni originali realizzate, in ordine, da Arion Bajrami, Riccardo Bucella, Mattia Caruso e Andrea Guerra. Il libro, seppur non sia stato interamente stampato nell’officina, utilizza gli stessi mezzi: macchine da stampa tipografica, caratteri, clichè e matrici, torchi calcografici, e soprattutto le mani: l’arte della rilegatura, della stampa a braccio. Strumenti con i quali il pensiero viene veicolato attraverso una lavorazione sensibile della materia. Gianluigi Bellucci nelle sue edizioni ha lavorato con i due massimi della grafica d’arte italiana, Giulia Napoleone e Guido Strazza, insieme a altri artisti contemporanei di importante nome, tra questi Gianluca Murasecchi e Antonio Capaccio, e poeti come Marco Vitale.

< Ore 18:00 Punto di ritrovo Scalinata, Piazza Don Minzoni MAL FIÙM. Una canzone al Metauro. Azione Collettiva a cura di Luoghi Comuni: l’associazione propone l’azione collettiva M’AL FIUM, una canzone al Metauro. Un momento fatto di gesti semplici per rendere omaggio al fiume: monito di incessante trasformazione delle energie umane e non umane, propulsore di rinnovamenti, contenitore di memorie e storie, amplificatore di voci, filo che attraversa e unisce, confine, soglia.

< Dalle 19:00 alle 23:00 Corso Bramante Aperitivo e degustazioni con prodotti DOP della Provincia di Pesaro e Urbino

< Ore 20:45 Ex Lanificio Carotti, Piazza Giorgiani, 3 Un Memoriale. Spettacolo teatrale di Giorgio Donini, Francesco Calcagnini e Rossano Baronciani in occasione del centenario della nascita di Paolo Volponi a cura di Accademia di Belle Arti di Urbino, Scuola di Scenografia. Con Giorgio Donini, Beatrice Maria Pari, Raffaele Damen.

DOMENICA 5 MAGGIO

< Dalle 9:30 alle 13:00 Officina Italic, via Roma 16 Italic – Officina aperta Anteprima Stacciaminaccia – Officina Aperta a cura di Italic APS open-day del laboratorio Italic. Chi vuole passa, respira un po’ di odore di inchiostro, si sporca le mani con qualche prova di stampa e fa un po’ di chiacchiere con noi. Una situazione molto libera.

< Ore 10:00 Piazza Martiri d’Ungheria (o Sala Monteverdi in caso di maltempo) PRIMA LA VALIGIA! Anteprima Stacciaminaccia Festival – Laboratorio creativo a cura di Vittoria Tagliolini, dai 4 anni in su.

< Ore 10:30 Piazza Martiri d’Ungheria Flútura e Motanél, i custodi delle acque. Anteprima Stacciaminaccia Festival – Spettacolo di burattini di Associazione naturalistica Il Ghiro – Compagnia degli Asini Volanti, con Rosanna Riminucci ed Emanuela Marinacci.

< Ore 11:30 Punto di incontro lavatoi A[1]BIT di Sanpapié IN NUCE dance festival a cura di Indipendance. Il progetto A[1]BIT nasce dalla voglia di esplorare la relazione dell’individuo e della comunità con la città e, in generale, con gli spazi urbani. Quando mettiamo le cuffie e decidiamo un suono, una musica che ci accompagna, spesso lo spazio e la nostra esperienza di esso si modificano in relazione a quella peculiare sorgente che ci permette di cogliere dettagli ed escluderne altri, creando un viaggio intimo dentro ad uno spazio pubblico. La 1-Bit Symphony di Tristan Perich affascina perché è un “dispositivo a misura d’uomo”: potrebbe essere contenuto e suonare un’intera sinfonia nelle tasche di chiunque, con una qualità bassissima, di uso comune (tablet, smartphone, pc…), ma in grado di restituire un universo sonoro complesso e ricco di citazioni tra storia e contemporaneità. Mettendo in relazione queste riflessioni, si è sperimentato come, attraverso una colonna sonora condivisa, si potesse partire dalla percezione del singolo e, attraverso la costruzione di piccoli riti collettivi in forma danzata, approdare alla costruzione di una comunità. La relazione tra posizione individuale e collettiva, in un contesto urbano e disordinato, è il cardine della ricerca coreografica: i danzatori si muovono in funzione dello spazio e del pubblico, che si trova ad essere, inconsapevolmente, parte del disegno coreografico. Un piccolo gruppo di spettatori, rigorosamente con la musica in cuffia e accompagnati da un testo che introduce e contestualizza lo spazio della performance, segue i danzatori nel disegno che si adatta a spazi urbani pubblici e privati, interni ed esterni.

< Ore 12:30 Con Sapore Conad risto&Bar, via Benedetto Croce 1 Cosa c’è DOP Informati con gusto. Alla scoperta del nostro capitale gastronomico. Conduce l’esperto Otello Renzi. Info 328 8765939

< Ore 14:00 partenza dalla sede del Centro Visite – Riserva Naturale Statale Gola del Furlo In volo tra le meraviglie della Gola del Furlo. Una passeggiata naturalistica in collaborazione con i Birders del Furlo a cura di Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

< Dalle 15 alle 19 Località Furlo Visita alla Diga Enel (visita su prenotazione: Centro Visite della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo riservafurlo@provincia.ps.it Numero Verde: 800 028 800

< Ore 15 e 17 Località Furlo partenza dalla Grotta del Grano A[1]BIT di Sanpapié IN NUCE dance festival a cura di Indipendance

< Ore 18 ex chiesa Santa Maria delle Grazie, Località Furlo UNTITLED (arch-gravity) hybrid live-set by Roberto Memoli+lights by Silvix. Selezione musicale e live performance.

< Ore 21 Ex Lanificio Carotti Piazza Giorgiani, 3 FLU-IRE. La centrale idroelettrica del Furlo, la diga, l’ambiente. Finissage della mostra di Silvano Bacciardi.