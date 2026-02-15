Pesaro, a Borgo Santa Maria iniziati i lavori per la nuova pista ciclopedonale

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – «Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Borgo Santa Maria, intervento che rientra nel progetto “Move on Bike“, promosso dal Comune di Pesaro grazie a fondi ministeriali». Lo annunciano il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci. «Si tratta di un nuovo percorso ciclopedonale, che consentirà di raggiungere in sicurezza diverse zone del Quartiere, migliorando la qualità della mobilità locale. Un progetto a cui l’amministrazione ha voluto portare avanti con determinazione e a cui teniamo particolarmente».

La pista partirà da via Borgo Santa Maria, davanti alla sede del Quartiere, costeggerà il parcheggio di Strada del Foglia e attraverserà l’area sportiva di Borgo Santa Maria e si collegherà fino al confine con la zona industriale del Comune di Montelabbate. «Questo intervento – proseguono – ci consente di mettere in sicurezza un’area particolarmente trafficata lungo la strada provinciale e di realizzare un tratto che andrà ad incrementare la futura Ciclovia del Foglia, il collegamento strategico che unirà Pesaro a Borgo Santa Maria, Osteria Nuova, Vallefoglia fino ad arrivare a Rio Salso. Si tratta di un progetto complessivo che stiamo portando avanti insieme alla Regione Marche e nelle prossime settimane è previsto un incontro per coordinare i prossimi interventi».

La Move on Bike rappresenta dunque uno dei tasselli di un percorso ciclopedonale più ampio lungo la vallata del Foglia, «con l’obiettivo di creare una rete continua e sicura tra Pesaro e i centri abitati limitrofi: una delle priorità dell’Amministrazione è incentivare la realizzazione di sempre più piste ciclabili nella nostra città. Sono un valore aggiunto che consente a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza, migliorando la qualità della vita e promuovendo una mobilità sostenibile».

Così il presidente del Quartiere 8, Borgo Santa Maria, Fabio Zaffini: «La realizzazione della ciclabile è stata fin dall’inizio una delle priorità del Consiglio di Quartiere, che ha ripreso e portato avanti il percorso già avviato dalla precedente presidenza. Si tratta di un risultato molto positivo, frutto della sinergia tra il Quartiere e il Comune nell’interesse dell’intero territorio – ha sottolineato Fabio Zaffini, presidente del Quartiere 8 –. La ciclabile di Borgo rappresenta un’infrastruttura strategica, il tratto di ciclabile del progetto Move on Bike migliora il decoro urbano e la viabilità nel paese. L’incrocio delimitato con new jersey era diventato pericoloso, ora che viene reso definitivo consentirà a residenti e lavoratori di spostarsi in modo più sicuro e sostenibile».