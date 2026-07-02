Pesaro, alla Festa del Porto tornano gli artigiani CNA delle “Piazzette”

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Pesaro – Gli artigiani CNA delle Marche tornano protagonisti alla Festa del Porto di Pesaro, dove anche quest’anno – per il terzo anno consecutivo – sarà presente una selezione de “Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori”, il mercato che si svolge abitualmente in piazza del Popolo.

Domenica prossima, lungo il porto di Calata Caio Duilio, la tradizionale festa del quartiere accoglierà una nuova e ricca esposizione di artigiani e piccolo commercio tipico della CNA, con i loro caratteristici stand dedicati al meglio del Made in Marche ma questa volta con una selezione pensata appositamente per la festa e dunque più orientata all’aspetto agroalimentare.

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Ampio spazio anche all’enogastronomia regionale, con degustazioni e vendita di specialità provenienti da tutta la regione. In totale saranno presenti circa quaranta espositori provenienti dalle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, insieme ad artigiani delle province di Ancona e Pesaro e Urbino.

“Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori” è un format ideato da CNA Agroalimentare e CNA Artistico Tradizionale, in collaborazione con CNA Pesaro e Urbino, che da anni anima piazze, centri storici e borghi delle Marche valorizzando prodotti, tradizioni e identità locali. A Pesaro, l’ultima edizione si è svolta lo scorso mese di maggio in piazza del Popolo, confermando l’interesse crescente del pubblico e la forza di un progetto che continua a mettere al centro il lavoro degli artigiani e la qualità delle produzioni marchigiane.