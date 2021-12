Pesaro, Matteo Ricci: “Un bilancio forte per guardare al futuro con fiducia”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – «Un bilancio forte e una tenuta politica amministrativa che ci consente di guardare al futuro con fiducia». Il sindaco Matteo Ricci interviene in Consiglio comunale sull’approvazione del Bilancio, che oggi ha visto il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle e ha sancito l’entrata ufficiale dei pentastellati nel gruppo di maggioranza. «Approvare il bilancio in questo momento significa avere capacità di programmare. È frutto di scelte coraggiose e di una gestione virtuosa, che ci permette di guardare al futuro con tranquillità, sapendo quali sono i punti su cui lavorare di più».

I ringraziamenti all’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi, al segretario Chianese e allo staff comunale. «Hanno fatto un lavoro importante. Nonostante la difficoltà del momento hanno garantito la redazione e l’approvazione del Bilancio entro la fine dell’anno. Una prassi che – ricorda Ricci – riescono a fare pochi comuni in Italia».

Sulle decisioni che il centrodestra in passato ha contrastato. «Un esempio la fusione per incorporazione di Monteciccardo, che ha consentito di salvare il bilancio del Municipio, portando 2milioni in più l’anno nelle casse del Comune».

Un bilancio che investe su sociale, sulla cultura, sulle politiche educative. «Ora la partita che ci aspetta è quella dei grandi investimenti pubblici. Risorse, che non sono cadute dal cielo, ma abbiamo lottato per averle. Ciò che ci preoccupa è che, come altri comuni italiane, non abbiamo la struttura adeguata per gestire le risorse. Le ultime assunzioni fatte riguardano tecnici, proseguiremo in questa direzione. Ci attrezzeremo per spendere al meglio queste risorse -continua Ricci – abbiamo avuto un accordo verbale con il Ministro Brunetta per 15mila assunzioni che andranno ai comuni per la gestione del PNRR. Una parte di queste sarà riservata anche al Comune di Pesaro».

Sull’emergenza sanitaria. «Sbagliato dire che i problemi della sanità appartengono alla giunta precedete. È ora di dare risposte su Pronto Soccorso, sul reparto di Psichiatria. E dopo la perdita di tempo sulla collocazione del Nuovo Ospedale, dal prossimo anno entreremo nel merito del contenuto».

Infine, «In bocca al lupo al nuovo gruppo Europa Verde, che si è costituito oggi. Rivendico la serietà del percorso che il Movimento 5 Stelle ha fatto nel Consiglio comunale. Abbiamo iniziato con un lavoro specifico con l’Università, ora l’unico problema è quello di garantire più spazi, perché gli Atenei di Urbino e Ancona hanno ricominciato ad investire su Pesaro.

L’assessore Frenquellucci ha fatto un lavoro egregio, anche durante la pandemia. Il bilancio certifica la coesione di una maggioranza. Aver condiviso questo risultato significa aver fatto un percorso serio e trasparente, che ha prodotto oggi l’allargamento ufficiale della maggioranza al Movimento 5 Stelle».