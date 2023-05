Pesaro rafforza il suo maquillage per “Un’estate da Capitale”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Sarà attiva in centro storico e nella zona mare, le aree più frequentate dal passeggio durante la stagione alle porte, la nuova minispazzatrice elettrica che il Comune di Pesaro ha richiesto a Marche Multiservizi per potenziare la pulitura delle vie più strette e delle parti più complesse da raggiungere per i normali mezzi in dotazione.

«Un nuovo strumento che ci aiuterà a tenere ancora più pulito il centro storico e un servizio che si aggiunge, grazie alla collaborazione con MMS – sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività -. La mini-spazzatrice ci permetterà di avere una Pesaro sempre più in ordine, anche in vista dell’anno e di questa “estate da Capitale italiana della cultura”; ci permetterà di avere più forza per dare maggiori risposte ai cittadini, anche a quelli meno educati che magari non raccolgono o non gettano subito acqua sulle deiezioni dei propri animali», un comportamento per il quale il Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Pesaro, prevede una sanzione di 100 euro.

Già attiva, la minispazzatrice stradale, sarà utilizzata in centro storico e nella zona mare, tutti i giorni. «È un mezzo dotato di spazzole rotanti – precisa Franco Macor, direttore funzione Ambiente Marche Multiservizi – ma ha anche funzione di aspiratutto. Inoltre, è dotato di una lancia che spruzza acqua o detersivi specifici, ad esempio prodotti con quegli enzimi utili a eliminare i cattivi odori. Sarà efficace per la pulizia del guano e degli escrementi abbandonati nelle viuzze del centro storico e di quei tratti di Bicipolitana che percorrono il lungomare».