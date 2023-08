Pesaro, sabato si conclude il Festival Utopia

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – «È la Pesaro che più ci piace, quella che senza clamore unisce energia e positività per dare vita a un sogno, e che è capace di trasformarlo in una realtà efficace e che, siamo certi, avrà futuro», così Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione, commenta l’ultima settimana del Festival Utopia, in corso negli spazi dell’istituto alberghiero Santa Marta (strada delle Marche 1) fino a sabato 26 agosto.

Organizzato da Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, Onlus Gulliver, Garante per i diritti delle persone con disabilità e Istituto Alberghiero Santa Marta, con il sostegno di APA Hotel, RivieraBanca e Banca di Pesaro, il Festival Utopia si è aperto il 28 giugno con la cena inaugurale e, da subito, ha richiamato centinaia di famiglie negli spazi aperti tutti i giorni dalle 17 e curati da giovani neodiplomati con disabilità, in sala e in cucina.

Pubblicità

«Centrando dunque l’obiettivo del progetto: permettere ai ragazzi con disabilità di compiere un’esperienza lavorativa e di crescita personale e alle famiglie pesaresi di contribuire a un’iniziativa inclusiva, solidale e culturale» aggiunge Frenquellucci nel ringraziare per i «Tanti momenti belli vissuti in questi due mesi, i ragazzi, i volontari, la Onlus Gulliver, l’istituto Santa Marta, la Garante per i diritti delle persone con disabilità, tutte le associazioni e gli enti che hanno collaborato per fare in modo che il progetto ottenesse il meritato successo e riuscisse a valorizzare le capacità dei ragazzi che in queste settimane sono stati cuochi, camerieri, baristi. Competenze nuove che, ci auguriamo, potranno essere apprezzate e colte dai titolari delle attività economiche del territorio».

Per info e prenotazioni al punto ristoro (aperto dalle 17, cena con menu alla carta) contattare il numero 351.7673854.