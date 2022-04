Pesaro si colorerà di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il Comune aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, fissata al 2 aprile di ogni anno, per “incoraggiare a una maggiore sensibilizzazione rispetto alla patologia”. «La città si tingerà di blu, in particolare le fontane di piazza Matteotti, piazza Europa e via San Francesco – ha sottolineato Heidi Morotti, assessora alla Sostenibilità con delega alla Salute – per onorare un’iniziativa importante, che ricorda l’urgenza di affrontare una problematica che incide sulla quotidianità delle famiglie e della comunità». Perché sono ancora tanti, «i ragazzi che soffrono di autismo che non riescono ad accedere a strutture e servizi, fondamentali per evitare condizioni di isolamento e disagio sociale».

«Consapevolezza, accoglienza, supporto e integrazione sono gli obiettivi che dobbiamo porci nel pensare e mettere in campo i progetti rivolti ai malati e alle loro famiglie», aggiunge Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale che ricorda l’appuntamento di domani “Autismo – Linguaggi / visioni / orizzonti” patrocinato dal Comune e organizzato del liceo artistico Mengaroni. L’iniziativa, trasmessa in diretta nella pagina YouTube del liceo, si aprirà con gli interventi della dirigente scolastica Serena Perugini, della Garante per i diritti delle persone con disabilità Maruska Palazzi, della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Seguirà la presentazione delle opere realizzate dagli studenti sul tema dell’inclusione e l’intervento, alle ore 11, “I mille volti dell’autismo” che terrà Vera Stoppioni, neuropsichiatra infantile, responsabile del progetto Autismo nell’età evolutiva della Regione Marche. Al termine, la piazzetta della Creatività (corso XI Settembre) diventerà location della performance artistica degli studenti pesaresi.

Il tema della consapevolezza sull’autismo sarà affrontato, tra gli altri, durante gli Stati generali della disabilità pesarese promossi dal presidente del Consiglio comunale, che si terranno sabato 9 aprile, dalle 9, al Centro Arti Visive Pescheria.