Pesaro si va in viaggio tra i sapori del mondo con “Food&Drink”

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Pesaro – La città di Pesaro si prepara a trasformare il proprio centro storico, il suo lungomare e Baia Flaminia in un itinerario internazionale del gusto. È stata presentata questa mattina l’edizione pesarese di Food&Drink, l’iniziativa inserita nel calendario de “La Via Maestra – Eventi e Itinerari”, promossa da Confartigianato con il patrocinio del Comune di Pesaro e il supporto della Camera di Commercio delle Marche. L’appuntamento è fissato per il 18 e 19 settembre, due serate nelle quali ben 14 locali della città proporranno aperitivi e cene ispirati alle tradizioni gastronomiche di altrettanti Paesi del mondo. Ogni attività diventerà una tappa di un percorso diffuso, con allestimenti tematici e menù dedicati, per accompagnare cittadini, turisti e visitatori in un vero e proprio viaggio tra culture, sapori e tradizioni.

Alla presentazione hanno preso parte Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, Giada De Simoni, responsabile Confartigianato area di Pesaro e Mattia Galeazzi, assessore alle Attività economiche del Comune di Pesaro.

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“Iniziative come Food&Drink hanno un valore che va oltre la singola manifestazione – sottolineano Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino e Giada De Simoni, responsabile Confartigianato Area di Pesaro – perché contribuiscono a valorizzare i nostri centri storici, a creare occasioni di incontro e a sostenere concretamente le attività economiche presenti. La rivitalizzazione dei centri urbani passa anche dalla capacità di costruire una programmazione ed una progettualità condivisa, mettendo in rete imprese, istituzioni e territorio. Eventi come Food&Drink rappresentano proprio questo: un’opportunità per le imprese di presentarsi, sperimentare nuove modalità di relazione con il pubblico e valorizzare le proprie attività, ma anche uno strumento di promozione del territorio. In questa direzione va anche il nostro impegno come partner dei ‘Giovedì di Via Cavour’, un’altra iniziativa che ha avuto grande successo e che punta a rendere il centro sempre più vivo, attrattivo e partecipato”.

Food&Drink nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare le attività economiche cittadine e, allo stesso tempo, contribuire alla promozione del territorio. Un modello che unisce sviluppo economico, accoglienza e cultura enogastronomica, offrendo alle imprese un’occasione per farsi conoscere e al pubblico una modalità originale per vivere gli spazi del centro e del mare. La manifestazione non sarà però dedicata soltanto alle realtà enogastronomiche. Durante le giornate di venerdì e sabato saranno infatti organizzati, su prenotazione, itinerari e visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Pesaro. Dal Teatro Rossini al Villino Ruggeri, dalla Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro alla Cattedrale, i partecipanti potranno conoscere alcuni dei luoghi più suggestivi della città, in un percorso che mette in relazione enogastronomia, cultura e turismo.

A completare l’iniziativa ci sarà anche la possibilità di seguire Food&Drink attraverso i canali social ufficiali e di partecipare alla votazione del proprio locale preferito. Un modo per coinvolgere direttamente il pubblico e rendere ancora più partecipato un evento che punta a mettere al centro le imprese, le persone e la città. Tutte le informazioni sui locali aderenti, sui menù e sugli itinerari, sono disponibili a questo link: fooddrink.laviamaestra.com . Qui è possibile anche prenotare la visita guidata gratuita alle attrazioni principali della città.

Questi i locali aderenti e i Paesi dei menù proposti:

1 Birretta? (Germania),

2 Bourmet Smash (Argentina),

3 Cantinetta (Slovenia),

4 Centralino – Food& Beverage (Peru),

5 Due nove nove (Spagna),

6 Harnold’s (Stati Uniti),

7 In Piazzetta Pesaro (Moldavia),

8 Ludicanto Caffè (Albania),

9 Ristorante Nuovo Corso (Messico),

10 Rosa Tigella – Love for Italian Tradition (Argentina),

11 Salotto Cavour (Austria),

12 Sapore di mare ristorante e gastronomia (Italia),

13 Vignaioli d’autore (Italia),

14 Enzu Pesaro (Thailandia)

Le visite guidate gratuite alla città si terranno:

Venerdì 18 settembre dalle 18.00 alle 19.00.

Sabato 19 settembre dalle 17.30 alle 18.30.

Punto di partenza: Piazzale della Libertà.