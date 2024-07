Piazzamenti e convocazioni per i talenti della SCD Alma Juventus Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È con un ottavo posto assoluto che Mirko Sgherri ha completato il Giro dei Tre Comuni-Memorial “Silvano Marchetti”, dove il 2008 degli Allievi della SCD Alma Juventus Fano ha rappresentato le Marche in una competizione unica nel suo genere disputatasi in provincia di Pisa e vinta da William Luciano Gaggioli del Team Valdinievole (PT). L’arancio-aragosta Sgherri è giunto sedicesimo nella cronometro Cascina-Ponsacco, sesto nella frazione Calci-Ponsacco e nono nella Cenaia-Ponsacco.

Lo stesso Sgherri domenica 7 luglio ad Altopascio (LU) difenderà nuovamente i colori della selezione marchigiana, il cui tecnico Stefano Vitellozzi ha reclutato per l’occasione come riserva anche l’altro fanese Samuele Uguccioni. Quest’ultimo terminando quinto è risultato peraltro il migliore dei ragazzi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli sul circuito creato a Montecassiano (MC) per il Trofeo “Letizia e Roberta Tomaificio”, che ha visto la SCD Alma Juventus Fano sfidare corridori provenienti da Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria oltre che dal resto della regione. Ad imporsi è stato Thomas Minestrini della Zero24 Cycling Team, ma Uguccioni è transitato poco dopo al traguardo facendo parte del plotoncino dei fuggitivi. Più attardati i compagni di squadra Andrea Antonioni e Matteo Magnoni, rispettivamente sedicesimo e diciottesimo, arrivati in gruppo assieme a Youssef Dahani, Tomasso Buscaglia, Alessandro Baldelli e Tommaso Arduini.

Doppio esame ravvicinato invece per gli Esordienti del DS Gabriele Gorini, impegnati in una due giorni nel frusinate aperta con la 1^ cronoscalata “Città di Fumone” e proseguita col Trofeo “50° Anniversario AVIS Ferentino”. La prima, piuttosto impegnativa per la categoria, è stata soprattutto un’importante esperienza per gli arancio-aragosta, mentre il secondo, reso selettivo dalla partenza veloce e dal gran caldo, ha fatto registrare tra i 1° Anno l’eccellente settima posizione di Riccardo Agostini. Questo piazzamento gli è infatti valso la convocazione al prossimo campionato italiano, in programma sempre questa domenica a Lucca, insieme al campione regionale della SCD Alma Juventus Fano Simone Ringhini. Tra i 2° Anno qualche rammarico per Marco Amadori, frenato sul più bello dai crampi. Per lui è comunque scattata la chiamata per la rassegna tricolore, sebbene non da titolare. Altra buona sortita, infine, per i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, cimentatisi sulla pista del kartodromo di Corridonia (MC). Tra i G1 terzo Federico Guarini e sesto Diego Roscini, tra i G2 seconda Ginevra Agostini fra le femmine e quinto Nicholas Vegliò fra i maschi, tra i G3 settimo Filippo Marraffa ed ottavo Mattia Mancini, tra i G4 quarto Marco Ringhini ed ottavo Tommaso Dominici, tra i G4 quinto Davide Giannetti e settimo Sami Dahani, tra i G5 quinto Davide Giannetti e tra i G6 nono Riccardo Violini. Con 18 partenti, i fanesi hanno chiuso da secondi nella graduatoria per partecipanti per società.

Prossimi impegni

sabato 6 luglio

Giovanissimi a Mocaiana di Gubbio (PG)

Esordienti ed Allievi a Tolentino (MC)