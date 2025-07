Più Marche: domani il Presidente Francesco Acquaroli a Pesaro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Concretezza, sviluppo, visione. Domani sera, mercoledì 23 luglio alle 20.30 all’Auditorium del Parco Miralfiore di Pesaro è in programma una nuova tappa del racconto che vede protagoniste le Marche e i risultati raggiunti grazie alla spinta impressa dal presidente Francesco Acquaroli e dal centrodestra al governo della Regione. Un momento importante che rafforza il legame con il territorio in un contesto fortemente rappresentativo, nel cuore della seconda città delle Marche, che sarà l’occasione per fare il punto sugli obiettivi raggiunti in questi cinque anni e su quelli da raggiungere nei prossimi cinque, con la visione e la concretezza con cui Acquaroli e il centrodestra hanno fatto Più Marche.

Un percorso avviato per una regione finalmente centrale e protagonista, dove il lavoro portato avanti in questi anni sta dando a territori e cittadini risposte attese da decenni e quella spinta necessaria per tornare ad essere più competitivi. Risultati e obiettivi che poggiano su più infrastrutture, più ospedali, più turismo, più sviluppo, più formazione e lavoro, più servizi sui territori, più equilibrio tra nord e sud, tra entroterra e costa. Due su tutte le opere che si stanno concretizzando a Pesaro e provincia, a corollario di un massiccio piano di investimenti su infrastrutture, sanità, lavoro e formazione, sviluppo e promozione del territorio: il nuovo ospedale di Pesaro e lo sblocco della Galleria della Guinza con la progettazione della seconda canna.

Al Parco Miralfiore di Pesaro alle 20.30 i riflettori si accenderanno di nuovo sulle tante cose fatte e su quelle da completare, guardando alle prossime sfide con lo stesso obiettivo perseguito in questi anni: rimettere cittadini e territori al centro dell’azione politico-amministrativa con visione, prospettive, entusiasmo, sostenendo il percorso di rilancio e cambiamento avviato in questi anni.