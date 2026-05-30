Ponte 2 giugno: al Catria riapre il Fun Village

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Frontone (PU) – L’attesa è finita: da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno riapre il Fun Village: un parco all’aria aperta unico in Europa perché ricco di attrattori proposti tutti assieme in un unico luogo! Chi salirà a quota 1400 metri troverà il Parco Avventura, Kinderland, Fly Line e Altalena gigante. Al momento rimangono chiuse altre due attrazioni, il Maxi Tubby e il Tubby Jump, perché si sta lavorando al completamento del fantastico Fun Bob di 750 metri: una discesa mozzafiato tra gli alberi, in gimkana lungo i pendii del monte. Sarà la grande novità dell’estate 2026! Il parco avventura è tra i più grandi delle Marche, con 10 percorsi sospesi tra alberi e piattaforme, pensati per bambini e adulti. Un’esperienza di gioco e sfida per tutta la famiglia, ideale per mettersi alla prova e superare i propri limiti. Adrenalina e divertimento assicurati con la Fly Line e l’Altalena gigante. Sospesi su una fune lunga 450 metri, si potrà provare l’ebrezza del volo tra le chiome degli alberi. Una panoramica adatta a tutte le età, da 0 a 100 anni, in totale sicurezza.

E poi l’altalena panoramica alta 15 metri, per lanciarsi nel vuoto fino a 40 metri di adrenalina. Con una vista mozzafiato sul paesaggio, un’esperienza indimenticabile per veri amanti dell’avventura! Già da sabato aperta anche la Baita del Catria, dove gustare tante specialità tipiche. Si sale, dalle 9, in cabinovia, da Caprile di Frontone. In auto l’unica strada aperta quella da Acquaviva di Cagli. È solo l’inizio di una lunga estate che al Catria promette grandi emozioni. Oltre all’apertura del Fun Bob, dal mese di luglio il Kinderland, il parco giochi per i più piccoli dai 3 ai 7 anni, sarà ampliato con altri 4 percorsi a terra, che diventeranno così ben 7. Intanto sono iniziati gli interventi di asfaltatura, che termineranno a fine giugno, lungo la strada di Acquaviva che porta al Catria. Si tratta dell’ennesimo importante lavoro di riqualificazione del comprensorio montano che con questo intervento diventerà il nuovo paradiso per motociclisti e ciclisti.

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I lavori sono realizzati con fondi del Governo che si ringrazia come la Provincia di Pesaro Urbino per la celerità nell’utilizzo.

Ulteriori informazioni: montecatria.com.