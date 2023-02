Post alluvione: Acquaroli all’inaugurazione dei laboratori del ‘Corinaldesi-Padovano’

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – “Un ringraziamento a tutti, al presidente della Provincia, al sindaco e alla dirigente scolastica, al Prefetto e ai rappresentanti delle forze dell’ordine per gli sforzi a difesa della comunità e soprattutto al dottor Mentana e alla dott.ssa Sarzanini, quindi a TGLA7 e al Corriere della Sera, per la loro iniziativa di grande generosità. Sono stati mesi complicati dopo un evento catastrofico e drammatico, non dimentichiamoci che sono ancora in corso le ricerche di una mamma dispersa. Questo territorio, dopo la devastazione che ha vissuto, merita tempi e risposte certe perché la comunità non può vivere in costante allarme. Quello che possono fare le istituzioni, e ringrazio il governo nazionale per le risorse stanziate, è dare risposte. Ed è quello che avete fatto anche voi con il vostro impegno e grazie alla rete di generosità e solidarietà che si è attivata. Avete fornito quelle risorse nell’immediatezza della necessità che gli enti, con la burocrazia, spesso non riescono a raggiungere perché esistono dei passaggi amministrativi che vanno effettuati. Abbiamo creato questo contatto tra il presidente della Provincia e il direttore Mentana, ed è successa questa cosa che è straordinaria, ma che in Italia accade spesso: la generosità e la solidarietà di solito sono travolgenti. Grazie dunque da parte della Regione a tutti coloro che hanno contribuito a restituire a 700 ragazzi i loro laboratori, cuore pulsante delle loro attività didattiche”.

Queste le parole del presidente della Regione Francesco Acquaroli che questa mattina a Senigallia ha preso parte all’inaugurazione dei laboratori dell’IIS Corinaldesi Padovano che, in seguito all’alluvione del settembre scorso, erano inagibili. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri, il direttore del TGLA7 Enrico Mentana e la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini che, con la raccolta fondi “Un aiuto subito”, hanno contribuito alla sistemazione degli spazi alluvionati.

Pubblicità

Spesa complessiva dell’impresa, 580mila euro, di cui 500mila frutto della raccolta fondi targata RCS e 80mila della Provincia.