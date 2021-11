Precisazioni relative al servizio Scuolabus

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – In merito agli interrogativi oggi sollevati dalla Lega in relazione al servizio scuolabus sono doverose alcune precisazioni. Innanzitutto il servizio per il territorio del Comune di Fano è assegnato alla ditta Tundo Vincenzo SPA fino al 31 agosto 2022 sulla base della gara d’appalto unificata realizzata nel 2015 dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Un contesto giuridico e contrattuale, quindi, differente da quello del Comune di Pesaro il cui rapporto con la ditta discende invece dalla gara d’appalto unificata realizzata nel 2020 dalla Regione Marche, la quale come è noto ha recentemente proceduto alla revoca dell’assegnazione per tutti i lotti che vedevano prima aggiudicataria la ditta leccese. Per cui ogni contegno giuridico amministrativo deve essere esaminato in tale peculiare contesto proprio per evitare vuoti di servizio. Fatta questa premessa, risultando evidenti in tutta Italia le difficoltà della ditta Tundo Vincenzo SPA, il Comune di Fano monitora costantemente il servizio (anche con l’apporto dell’Avvocatura Comunale) ed interviene ogni volta che è necessario per garantirne la continuità: anche per questo il Comune di Fano sta intervenendo con la surroga degli stipendi arretrati dovuti ai 12 autisti della Tundo Vincenzo SPA operanti sul territorio di Fano.

Si precisa peraltro che l’organico è attualmente a regime, poiché i lavoratori che hanno nel frattempo interrotto il rapporto di lavoro con la ditta sono stati sostituiti. Il monitoraggio è esteso ovviamente anche ad assicurazioni, revisioni e manutenzioni. A tale proposito si precisa che, a fine mese, 2 dei 12 mezzi che operano su Fano risultano in scadenza con la revisione e per questi si provvederà di conseguenza nei termini previsti dalla vigente normativa. Si sottolinea tuttavia che dal primo giorno di scuola a Fano – a differenza di molti Comuni – il servizio scuolabus è sempre stato garantito senza interruzioni su tutte le linee e il Comune di Fano è determinato ad assumere ogni atto per garantire questa continuità in condizioni di sicurezza ovvero assumere ogni diversa decisione a tutela del servizio.

