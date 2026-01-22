Prefettura: progetto Fami “ACCORDI risultati e prospettive future”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Si è tenuto oggi alle ore 9.30, presso il Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino, l’incontro conclusivo dedicato ai risultati del progetto “ACCORDI – Accoglienza di Qualità a favore dei cittadini di Paesi Terzi nella provincia di Pesaro e Urbino” per le prospettive future di inclusione. Il progetto, del quale la Prefettura è capofila in partenariato con “L’Africa Chiama” e “Iscos Marche”, è stato finanziato dal fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) con l’obiettivo di rafforzare le politiche di accoglienza, inclusione e tutela dei diritti dei cittadini di Paesi terzi sul territorio provinciale.

L’evento è stato aperto dai saluti del Prefetto, dr.ssa Emanuela Saveria Greco la quale ha evidenziato come il progetto ACCORDI si inserisca in un percorso di continuità con i quattro precedenti interventi promossi dalla Prefettura e finanziati con fondi FAMI, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il lavoro di rete e sviluppare risposte sempre più efficaci e sostenibili ai bisogni dei cittadini di Paesi terzi e delle comunità locali. L’incontro odierno rappresenta, infatti, un momento significativo per rinnovare un impegno condiviso, fondato sui valori della legalità, della solidarietà e dell’inclusione, e per costruire congiuntamente risposte adeguate ad affrontare le sfide in continua evoluzione legate al fenomeno migratorio.

Il Prefetto ha voluto esprimere sentiti ringraziamenti alle Autorità presenti e a tutti i relatori , il dr. Moreno Benini dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali di Roma, il dr. Vittorio Lannutti, sociologo e referente IDOS Marche, la dr.ssa Valentina Renzi di “Iscos Marche”, la dr.ssa Serena Pigliapoco e la dr.ssa Simona Ortolani de “L’Africa Chiama” nonché alle Istituzioni, agli Enti Locali, all’Azienda Sanitaria territoriale, alle organizzazioni del terzo settore, alle associazioni e alle varie componenti locali che hanno contribuito alla realizzazione del Progetto e, in particolare, al Dirigente dell’Istituto Scolastico Cecchi di Pesaro, Prof. Rossini, per l’importante il contributo di coordinamento dei corsi di lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri del territorio.

Successivamente è intervenuta anche la dr.ssa Veronica Scarpa, Viceprefetto aggiunto nonché referente del Progetto per la Prefettura che ha sottolineato come questo evento rappresenti un momento di confronto e condivisione dei risultati raggiunti durante i venti mesi di attività e, soprattutto, sulle prospettive future, con particolare attenzione al consolidamento della governance territoriale, allo sviluppo di competenze degli operatori e al rafforzamento delle azioni di inclusione socio-lavorativa con l’obiettivo di proseguire un dialogo costante e una responsabilità condivisa di fronte a contesti sociali sempre più complessi e diversificati.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali azioni messe in campo, tra cui il lavoro dei tavoli tematici che hanno coinvolto oltre 40 soggetti pubblici e privati, i percorsi formativi rivolti agli operatori dell’accoglienza, le iniziative per la promozione della tutela della salute e le attività di orientamento e accompagnamento al lavoro dei migranti ospiti nei Centri di Accoglienza, la sottoscrizione del protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro e Azienda Sanitaria Territoriale provinciale per una presa in carico più efficace dei soggetti in condizione di vulnerabilità psico-fisica ospitati nelle strutture di prima e seconda accoglienza del territorio.